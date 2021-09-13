تشميع 9 كافيهات ومصادرة 55 «شيشة» في حملة «إجراءات احترازية» بالغربية

نفّذ مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع استخدام الشيشة داخل المقاهي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، اليوم الاثنين، عن إغلاق وتشميع 9 مقاهٍ وكافيهات في نطاق المركز، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 35 «شيشة»، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

استمرار الحملات لرصد المخالفين لمواعيد غلق المحلات

وأكد «صلاح» استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

تطهير 48 مسجدًا و3 مواقف سيارات ومحطة سكة حديد

وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بشن حملة لمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا متنوعا عبارة عن 11 محضر كمامة، 7 محاضر إشغال طريق، 5 محاضر نظافة، محضر بيئة، كما جرى المرور على الكافيهات والمقاهي حيث جرت مصادرة 21 شيشة، وإعدام 35 كوبا زجاجيا، إلى جانب تطهير 48 مسجدا و3 مواقف سيارات ومحطة سكة حديد وعدد من الشوارع بقرى المركز.

وطالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي، للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.