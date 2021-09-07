التنمية المحلية: رفعنا 45 مليون طن مخلفات خلال الـ18 شهرا الماضية

أكد اللواء محمود شعراوى، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة وفرت كل الدعم لشركتي «ارتقاء» و«انفيروماستر» بالقاهرة، لافتاً إلى أنه ينتظر تغييرا جذريا فى مستوى النظافة بالعاصمة، وأنه في انتظار المنافسة بين الهيئة والشركتين فى مستوى الأداء.

وقال «شعراوي» خلال إعلانه البدء عن تنفيذ منظومة النظافة الجديدة، صباح اليوم، في حضور وزيرة البيئة ومحافظ القاهرة، إن نظافة الشارع هي الحكم لتقييم عمل الشركات الجديدة وهيئة النظافة بالقاهرة بعد توفير كل الدعم المطلوب.

المنظومة الجديدة تتضمن مصانع معالجة وتدوير بتكنولوجيا عالمية

وأضاف «شعراوي»، أن المنظومة الجديدة للمخلفات تتضمن إقامة محطات وسيطة ثابتة ومتحركة للمساهمة فى رفع كفاءة الجمع والنقل للمخلفات، ليشعر المواطن بتحسن فى مستوى الخدمة، لافتاً إلى أن المنظومة تتضمن أيضاً إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية، وكذا إنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن والسليم من المرفوضات، والقضاء على الحرق العشوائى، وغلق وإزالة المقالب والتراكمات العشوائية.

وكشف وزير التنمية المحلية، أن الدولة أنفقت حتى الآن حوالى 2.9 مليار جنيه، على مشروعات منظومة المخلفات في المرحلتين الأولى والثانية، مشيراً إلى أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من كل مشروعات وبرامج المنظومة الجديدة فى أسرع وقت، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى.

وأوضح «شعراوي»، أن وزارة التنمية المحلية تابعت مع المحافظات خلال العام والنصف عام الماضيين، رفع حوالى 45 مليون طن مخلفات، عبارة عن 30 مليون طن متولدة يومية، و15 مليون طن قمامة تاريخية، كما قامت الهيئة العربية للتصنيع برفع حوالى 500 ألف طن مخلفات من حوالى 39 موقعا بالمحافظات.

تسليم 9 محطات وسيطة في 4 محافظات

ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت بتسليم 9 محطات وسيطة متحركة فى 4 محافظات، وجارى تسليم 34 محطة فى 11 محافظة، وكذا تسليم 9 محطات وسيطة ثابتة فى 5 محافظات، وجارى تنفيذ 15 محطة فى 8 محافظات، بالإضافة إلى تسليم 5 مدافن صحية، وجارى تسليم 16 مدفنا آخرين للمحافظات، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2021.

وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ مصنعين لتدوير المخلفات بالمنيا وسوهاج، لافتاً إلى أنه تم رفع كفاءة عدد من خطوط المخلفات لبعض المصانع، منها دفرة بالغربية، وجاري رفع 4 خطوط قبل نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ مصنع لتدوير المخلفات بالمنوفية، وتطوير ورفع كفاءة 4 خطوط فرز للمخلفات بجنوب سيناء، وكذلك تنفيذ وتسليم مصنع تدوير المخلفات بسندوب بالدقهلية بطاقة 1200 طن فى اليوم وبتكلفة حوالى 233 مليون جنيه، وتم التخلص من 900 ألف طن تراكمات تاريخية للمخلفات بالمصنع.

وأوضح «شعراوي»، أنه جاري تطوير مصنع المنزلة للمخلفات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بتكلفة 150 مليون جنيه، مضيفاً أنه تم إصلاح معدات النظافة بالمحافظات بحوالى 400 مليون جنيه لحوالى 3809 معدة.