مسؤولة أممية للرئيس: «والدتي جاءت من لبنان بأمنية التقاط صورة معك»

وجهت راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مجهوداته خلال الفترة الماضية: «مستقبل مزدهر إن شاء الله لمصر، وأنا فخورة بأنني عملت بمصر، وهي تمر بمرحلة عمل جبارة».

وأضافت خلال كلمتها في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس السيسي: «مصر أم الدنيا، وأمي جاءت من لبنان خصيصا لحضور هذا الإطلاق، وعندها أمنية بأن تلتقط صورة معك».

إلينا بانوفا: مصر وفرت الحماية والاستقرار للمهاجرين واللاجئين

أشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصرإلينا بانوفا، خلال كلمتها بفعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بجهود مصر في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة ، معتبرة أنها كانت واحدة من أكثر الدول نشاطا، واتخذت تدابير حاسمة لضمان حماية الناس، منوهة لسرعة تحرك الحكومة بتوجيهات من الرئيس للاستجابة بسرعة بحزم تحفيز شاملة تستهدف الفئات الضعيفة، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على اللاجئين والمهاجرين.

تقرير الأمم المتحدة للتنمية يأتي في لحظة حرجة

قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، إنه يجب الاعتراف بالدور الاستباقي لمصر في تقييم التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة الدروس المستفادة مع المجتمع العالمي تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفة أن مصر تعد واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي قدمت المراجعة الطوعية الوطنية الثالثة لها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك، مشيرة إلى أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، يأتي في لحظة حرجة جدا عالميا، والكل يعاني من جائحة «كوفيد 19»، حيث هدد هذا الوباء عقودا من مكاسب التنمية، مما أدى لتعميق العديد من أشكال عدم المساواة وزعزعة الاستقرار للاقتصاد العالمي، وقلب حياة المليارات من الناس بجميع أنحاء العالم رأسا على عقب، مما أدى إلى انحراف التقدم بأهداف التنمية المستدامة عن مساره الصحيح.