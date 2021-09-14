القبض على حداد لتصنيعه مهمات كهريائية دون ترخيص

قبضت الأجهزة الأمنية على صاحب ورشة حدادة بالمنيا، لقيامه بتصنيع مهمات كهربائية بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تصنيع مهمات كهربائية بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام (صاحب ورشة حداده – مقيم بمحافظة المنيا) بتصنيع (أبراج الضغط المتوسط – وكذا محولات الجهد المنخفض والمهمات الكهربائية «العوازل - سكاكين فصل التيار») بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات وبيعها للمواطنين مما يؤدي إلى الإضرار بشبكة الكهرباء العامة وزيادة نسبة الفاقد في الطاقة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

مقتنيات الورشة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا والجهات المختصة، جرى استهداف الورشة الخاصة بالمذكور الكائنة ببني مزار بالمنيا، وأمكن ضبط (المتهم)، وكذا ضبط (عدد 28 برج جهد متوسط كامل التصنيع – كمية كبيرة من الزوايا الحديدية والكمر مختلفة الأطوال والأحجام معدة لتصنيع حوالي 12 برج جهد متوسط – عدد 2 لوحة جهد منخفض – عدد 51 حامل لعزل تيار الجهد المتوسط – سكينة ثلاثية تستخدم لفصل وتشغيل المحولات – عدد 2 صاروخ «ديسك» – عدد 4 ترانس لحام – عدد 1 مثقاب – كمية من دهان البرايمر).

ضبط المتهم

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بإدارته الورشة الخاصة به لتصنيع أبراج الجهد المتوسط لبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.