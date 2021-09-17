بدء اختبارات القبول بمدارس التمريض في كفر الشيخ 

أعلنت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، عن البدء في اختبارات القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2021-2022، اليوم، على مدار ثلاثة أيام، بعد تشكيل لجنة برئاسة الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب، رحاب يوسف مديرة إدارة التمريض، والدكتورة يارا فهمي، إخصائي الصحة النفسية ومدير إدارة خدمة المواطنين، وذلك وفقا لجدول جرى إعداده لاختبار الطلاب الطلاب المتقدمات للمدارس .

وأكدت مديرية الصحة في كفر الشيخ أن الاختبارات عبارة عن اختبار للغة العربية واللغة الإنجليزية وتم إجراء المقابلات الشخصية مع اللجنة وفي انتظار الكشف الطبي لاعتماد دخول الطلاب المقبولين للمدارس، مؤكدة قبول الطلاب بشروط وهي أن يكون الطالب مصريًا وكذلك أبويه، وألا يقل سن الطالب المتقدم عن 15 عامًا، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، ويجتاز الاختبارات الطبية والسمات الشخصية، وأن تكون الطالبات غير متزوجات، وأن يجتاز الطالب المتقدم المقابلات الشخصية في المدرسة.

وفي وقت سابق، وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على فتح باب التقديم لمدارس التمريض، للعام الدراسي 2021/2022، المدرجة بالموازنة، بحد أدنى 275 درجة، على مستوى مراكز المحافظة، بدءًا من 14 أغسطس وحتى نهاية الشهر على أن يتم اجتياز الاختبارات الشخصية والطبية والاختبار الشخصي وكشف الهيئة للطلاب.

إعطاء الفرصة لطلاب 4 مراكز للتقديم

كما أعادت المحافظة فتح الباب للتقديم مرة أخرى لإعطاء الفرصة لطلاب 4 مراكز للتقديم بمدارس التمريض في نطاق المحافظة، وشملت الفرصة الثانية الطلاب بمركز قلين للتقديم بمدرسة دسوق بنات، وطلاب مركز سيدي غازي، وبرج البرلس، للتقديم بمدرسة كفر الشيخ بنات، وطلاب مركز مطوبس للتقديم بمدرسة فوه بنات، وجميع الطلاب البنين التقدم لمدرسة تمريض كفر الشيخ بنين، بعد تظلم الأهالي.