ضبط شخصين ارتكبا 8 وقائع سرقات داخل المساكن بأسلوب «التسلق» في أكتوبر

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكوين «شخصين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة»، تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «التسلق»، متخذان من دائرة قسم ثالث أكتوبر مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.