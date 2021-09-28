السيطرة على حريق في حضانة ببولاق الدكرور: ماس كهربائي السبب

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة مخصصة لحضانة أطفال بعقار في بولاق الدكرور، وأتت النيران على بعض محتوياتها، وأن سرعة قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران، ساهمت في الحد من الحريق، والسيطرة عليه قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.

الحريق لم يسفر عن إصابات

وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الحريق شب في عقار مكون من 7 طوابق، وأن النيران شبت في الطابق الخامس المخصص حضانة أطفال، بعد أن امتدت إليه من شقة في الطابق الخامس، وبينت التحريات أن الحريق لم يسفر عن حدوث إصابات، وأن الحريق شب وقت وجود حضانة الأطفال خالية من أي أطفال، لأن وقت العمل داخل الحضانة ينتهي في الساعة الثالثة عصرًا.

تلف ألعاب وأدوات تعليم

وقالت مصادر أمنية إن قوات الدفاع المدني تلقت بلاغًا من سكان عقار في بولاق الدكرور، بنشوب حريق كبير داخل حضانة أطفال في الطابق الخامس، وأن النيران تسببت في إتلاف بعض محتويات حضانة الأطفال من ألعاب مصنوعة من البلاستيك، وغيرها من الأدوات التي تستخدم في تعليم الأطفال، كما أتت النيران على محتويات شقة في الطابق الخامس أسفل الشقة المخصصة للحضانة لكن سرعة خروج سكان تلك الشقة ساهم في تجنب الإصابات.

ماس كهربائي

وأوضحت المصادر أن الحريق ناتج عن انفجار في لوحة الكهرباء داخل الشقة الكائنة في الطابق الخامس الموجودة أسفل حضانة الأطفال، ومنها انتقل الحريق إلى حضانة الأطفال، وأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بين سكان الشقة الأولى، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.