الأمن يضبط المتهمين في التعدي على مزارع وقتل شقيقه بأسوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو سمبل بمديرية أمن أسوان من «مُستأجر قطعة أرض زراعية بدائرة المركز» بحدوث مشاجرة بينه وأحد الأشخاص وآخرين حال تواجده بأرضه المستأجرة، وقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإصابته بجروح وكدمات بالرأس واخطتاف «شقيقه» بسيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، ولاذوا بالهرب لوجود خلافات سابقة بينهم، وفى وقت لاحق عُثر على جثة شقيقه المختطف وبها كدمات وسحجات متفرقة بأحد المدقات الصحراوية.

تشكيل عصابي من 4 أشخاص السبب في الواقعة

وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب لخلافات بينهم حول الجيرة، حيث قاموا باختطاف المجنى عليه والتوجه به لمكان العثور عليه، والتعدى عليه بشوم وإحداث إصابته المشار إليها التى أودت بحياته وإلقاء جثته، ولاذوا بالهرب، كما أرشدوا عن «2 عصا خشبية شومة- السيارة المستخدمة فـى اختطاف المجنى عليه»، واتخذت الإجرءات القانونية وجارى ضبط المتهم الهارب.