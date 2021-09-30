مأساة «سعاد».. عطفت على سباك وزجته فقتلاها وألقيا جثتها في ترعة

رفضت سيدة طنطا أن تأخذ قيمة إيجار شقتها من سباك وزوجته بسبب ظروفهما المادية الصعبة، وبقيت السيدة الستينية على موقفها الإنساني عدة أشهر تعطف على الشاب وزوجته، إلا أنهما ردا على ذلك بنكران للجميل، فخططا لقتل السيدة ليظفرا بأموالها، مستغلين أنها تقيم بمفردها في شقة داخل العقار، وأن نجلها مسافر إلى إحدى الدول العربية للعمل، فتربصا بالسيدة وقتلاها بعدة طعنات وتخلصا من جثتها بإلقائها في إحدى الترع ظنًا منهما أنهما بذلك طمسا معالم الجريمة.

إعدام الجناة بقتل سيدة طنطا

قبل أشهر حدثت جريمة مقتل سيدة طنطا بحسب أوراق القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمًا قضائيًا اليوم بإحالة سباك وزوجته إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لما اقترفته أيديهما من جرم بحق المجني عليها «سعاد .م».

وأوضحت أوراق القضية أن السيدة كانت تعيش بمفردها في منزلها المكون من 3 طوابق، بسبب سفر نجلها للعمل بالسعودية، وقبل الجريمة بـ8 أشهر حضر إليها شابًا وزوجته لاستئجار شقة في منزلها، وعندما علمت بظروفهما المادية الصعبة بناء على رواية الشاب وزوجته مال قلبها لهما وعطفت عليهما، فقررت أن تعطيهما الشقة بالمجان، ولم تأخذ منهما قيمة الإيجار.

سيدة طنطا نجت من السم فقُتلت خنقًا

اعترف قاتل سيدة طنطا وزوجته في تحقيقات النيابة بأنهما استأجرا شقة بالطابق الأرضي في منزل المجني عليها، وأن زوجة المتهم الرئيسي شريكته في الجريمة كانت تتردد على سيدة طنطا بزعم تلبية بعض احتياجاتها، وعندما لاحظت المتهمة أن سيدة طنطا في رغد من العيش اتفقت مع زوجها على قتلها بعد أن اختمرت فى ذهنهما فكرة شيطانية للتخلص منها وسرقة أموالها.

وبالفعل استدرج المتهمان السيدة للشقة بحجة تناول الطعام معها، وقاما بدس مبيد حشرى لها في الطعام، إلا أنها تناولت جزءً بسيطا منه ونجت من الموت بأعجوبة لم تكن في حسبان المتهمين.

إخفاء جثة سيدة طنطا

وأوضح المتهمان أنهما استدرجا سيدة طنطا إلى شقتهما مرة أخرى وقاما بخنقها بالأيدي، فأوديا بحياتها واستوليا على مفتاح شقتها، وقاما بسرقة 4 آلاف جنيه، وبعد ذلك قاما بلف الجثة ببطانية ونقلها بـ«توك توك»، وتم التخلص منها بإلقائها بإحدى الترع ، وعثر أحد المزارعين عليها، وأبلغ الشرطة التي كشفت ملابسات الحادث.