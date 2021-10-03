في «يوم الإسكان العالمي».. مصر نفذت 194.2 الف وحدة سكنية في عام واحد

أعلن الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، أن مصر نفذت 194.2 الف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات 79 مليار جنيه، مقابل 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات 94.6 مليــار جنيه، بنسبـة انخفـــاض في الوحدات قدرها 30.9٪ وفي الاستثمارات قدرها 16.5٪.

وطبقا لنوعية البناء، جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى بعدد 109.1 الف وحدة بنسبة قدرها 56.2% يليه الإسكان المتوسط بعدد 64.4 الف وحدة بنسبة قدرها 33.1% ويليـه الإسكان فوق المتوسط بـ12.9 ألف وحدة بنسبة 6.7%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7.8 آلاف وحدة بنسبة 4.0% مـــن الإجمالى العام عام 2019 /2020 .

أولا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى - العام/أعمال عام )

85 ألف وحدة نفذت بواسطة القطاع (الحكومى -العام/ أعمال عام) عام 2019/2020 بنسبة 43.7% من الاجمالى العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.5%، وطبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى بـ60.7 ألف وحدة بنسبة 71.4% يليه الإسكان المتوسط بعدد 17.7 ألف وحدة بنسبة 20.9%، والإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 ألف وحدة بنسبة 1.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.5 الف وحدة بنسبة 6.5%من إجمالي القطاعين .جـاءت محافظـة القاهرة في المرتبــة الأولــى بعـدد 32.2 ألـف وحــدة بنسبـة 38% يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 22.8 ألف وحدة بنسبة 26.8% ومحافظة الوادي الجديد فى المرتبة الأخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.06% من إجمالى القطاعين.

ثانيا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص :

تم تنفيذ 109.3 ألف وحدة بواسطـة القطـاع الخــاص عـام 2019/2020 بنسبـة 56.3% مـن الإجمــالى العـام مقابـل 180.8 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 39.6% .طبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الاولى بعدد 48.4 ألف وحدة بنسبة 44.3% يلية الإسكان المتوسط بعـدد 46.7 ألف وحدة بنسبة 42.7% ثم الإسكان فوق المتوسـط بعدد 11.9 ألف وحـدة بنسبة 10.9% ثم الإسكان الفاخـر بعـدد 2.3 الف وحدة بنسبة 2.1% من إجمالى القطاع الخاص.

جــاءت محافظــة المنوفية فـي المرتبــة الأولــى بعــدد 15.9 ألف وحدة بنسبة 14.5% يليهــا محافظة القاهـرة بعـدد 12.8 ألف وحدة بنسبة 11.7%، ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 274 وحدة بنسبة قدرها 0.3 % من إجمالي القطاع الخاص.

مشروع الإسكان الاجتماعي «المليون وحدة»

بلغ إجمالــى عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الاجتماعــي «المليون وحدة» 375.2 ألف وحدة منفذ منها 51.2 ألف وحـدة عـام 2019/2020 نفذ منهـا الجهـاز المركــزى للتعـمير 1.4 ألـف وحـدة بنسبـة 2.6% بإستثمــارات قدرهـا 150.4 مليون جنيه، مديريات الإسكان 6 آلاف وحدة بنسبة 11.8% باستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه، هيئة المجتمعـات العمـرانية الجديــدة 43.8 ألف وحدة بنسبة 85.6% بإستثمارات قدرها 19.1 مليار جنيه.

مشروع دار مصر «الإسكان المتوسط»

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر «الإسكان المتوسط» 43 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهــا 14.6 ألف وحدة عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيـث بلـغ 6672 وحـدة بنسبة 45.8% وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 480 وحدة بنسبة 3.3% من الإجمالي.

مشروع سكن مصر «الإسكان المتوسط»:

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر «الإسكان المتوسط» 5820 وحدة منفذ منهم 3144 وحدة عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة غرب اسيوط حيث بلغ 1440 وحدة 45.8٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 408 وحدة بنسبة 13.٪ من الإجمالى .

مشروع جنة مصر «الإسكان الفاخر»:

بلغ عدد الوحـــدات المنفــــذة بمشروع جنة مصر «إسكان فاخر» 5904 وحدة بالمـدن الجديــدة منفــذ منهــا 5544 وحــدة عام 2019/2020، كان أكبرعدد وحـدات منفـذة بمدينـة السادس من أكتوبر، حيث بلغ 2760 وحـدة، وأقل عـدد وحـدات بمدينة الشروق حيث بلغ 360 وحدة من الإجمالى عام 2019/2020.

بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذه تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة 178 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات قدرها 11 مليار جنيه ومدينة المنصورة الجديدة جار تنفيذ وحدات بها باستثمـارات قدرهـــا 1.2 مليار جنيه، العلمين الجديدة جار تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرها 10مليارات جنيه.