أول انتخابات عراقية منذ 2003: تأمين مشدد وإغلاق الحدود «المفوضية»: إعلان نتائج التصويت خلال 24 ساعة

صوّت العراقيون، اليوم، فى أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003، لاختيار 329 عضواً فى البرلمان الجديد، وسط إجراءات مشدّدة.

وأكدت «أسوشيتدبرس» أن العراق أغلق مجاله الجوى، ومعابره الحدودية البرية مع توجّه الناخبين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد يعقد كثيرون الأمل عليه فى تحقيق الإصلاحات، بعد أن قدمت السلطات موعد الانتخابات 6 أشهر، استجابة لانتفاضة شعبية فى بغداد ومحافظات جنوبية أواخر عام 2019، للاحتجاج على انتشار الفساد، وسوء مستوى الخدمات، وتزايد البطالة.

وأدلى الرئيس العراقى برهم صالح بصوته فى بداية اليوم الانتخابى داخل أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة بغداد، مؤكداً أنّ الانتخابات مطلب شعبى ونتمنى أن يمارس كل مواطن حقه الدستورى، فيما أفادت المفوضية العليا للانتخابات بأنّ نتائج التصويت العام والخاص سيُعلن عنها خلال الـ24 ساعة المقبلة. وقال رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، فى تدوينة على موقع «تويتر»: «صوتك مستقبلك، كنتُ أول من شارك بالتصويت فى الانتخابات التى وعدنا بها شعبنا وأوفينا»، وأضاف: «يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم، اعزم وتوكل ولا تتردد، مستقبلكم بمشاركتكم».

وعقب ساعات من بدء الانتخابات، ناشدت مساجد العراق المواطنين التوجّه إلى مراكز الاقتراع، بعد تسجيل نسب إقبال قليلة، خوفاً من تكرار سيناريو انتخابات 2018، التى كانت نسبة المشاركة فيها 44%، الأمر الذى أدى إلى موجة عارمة من الاحتجاجات. ويتنافس فى الانتخابات التشريعية 3249 مرشحاً، بينهم 950 امرأة، و789 مرشحاً مستقلاً، و21 تحالفاً، و109 أحزاب على 329 مقعداً، فيما تم تخصيص 25 مقعداً داخل البرلمان للنساء و9 مقاعد للأقليات الأخرى.