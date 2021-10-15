تفاصيل واقعة انهيار بئر مياه على شابين في سيناء: الرمال دفنتهم أحياء

تمكنت قوات الدفاع المدني وأهالي جنوب سيناء من استخراج جثتي الشابين ضحايا انهيار البئر الارتوازي بقرية الوادي بجنوب سيناء، بعد سقوطهما فيه أثناء حفره بمزرعة في قرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء وحاول صاحب المزرعة وبعض الأهالي انتشال الجثتين من تحت الأنقاض ولكن كل محاولتهم باءت بالفشل في الواقعة التي حدثت منذ يومين.

صعوبات واجهت قوات الدفاع المدني ومجلس المدينة لانتشال الجثتين

وكشف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل استخراج جثتي الشابين، وجهود قوات الدفاع المدني ومجلس المدينة، في ظل الظروف العصيبة التي واجهوها وأنهم لم يتركوا المكان حتى أتموا مهمتهم، «واجهنا صعوبات مثل إزالة الأتربة بكميات كبيرة جدا، وسقوط جزء من كوبري المشاة بحي الزهراء بطور سيناء على سيارة نقل تحمل حفار كان في طريقه لاستخراج الجثتين».

وقدم السكرتير العام الشكر إلى كل المشاركين في عمليات البحث وبخاصة مشايخ قرية الوادي وأصحاب المزارع والدفاع المدني، وقدم التعازي إلى أسر الشابين.

«بئر الطور» رحلة النهاية لشابين انتهت تحت الرمال

بدأت الواقعة يوم الأربعاء الماضي، أثناء قيام شابين باستكمال حفر بئر مياه ارتوازي في إحدى مزارع قرية الوادي الخاصة بطور سيناء، إلا أنهم فوجئوا بانهيار آلاف مترات الرمال فوق رؤوسهم أثناء عمليات الحفر، وكان عمق البئر المنهار آنذاك 13 مترًا أي ما يعادل عمارة مكونة من أربعة طوابق.

3 سيناريوهات لاستخراج جثتي الشابين من تحت الرمال

على الفور قام بلال مصطفى، صاحب المزرعة الخاصة التي شهدت الواقعة، بإبلاغ شرطة النجدة، وجرى انتقال الدفاع المدني والعميد عماد فكري نائب رئيس المدينة إلى موقع الحادث ووضعوا سيناريوهات لاستخرج الشابين، وكان السيناريو الأول هو محاولة إزالة الرمال من الأسفل وإخراج الشابين، إلا أن هذا المقترح فشل لصعوبة التربة.

وقدم العميد عماد فكري، نائب رئيس المدينة، السيناريو الثاني وهو الدفع بمعدات مجلس المدينة لعمل ممر على بعد 200 متر بشكل منحدر حتى الوصول إلى عمق البئر واستخراج الشابين.

وبدأ مجلس المدينة في تنفيذ السيناريو الأخير وهو استخدام لودر لعمل ممر على عمق متدرج حتى الوصول أسفل البئر واستخراج جثتي الشابين.

احتاج تنفيذ هذا السيناريو إلى ثلاث أيام من العمل المتواصل ليلا ونهارا لإنهاء المهمة واستخراج الجثتين بعد أن تأكد للجميع أنهما فارقا الحياة وبدأت الرائحة تخرج من البئر.

عندما علمت أسرتا الشابين بالحادث تلقوا الخبر كالصاعقة وعلى الفور تحركوا إلى مكان الواقعة ودخلوا في حالة من البكاء على فراقهما وصعوبة استخراج الجثتين لإنهاء إجراءات الدفن.

وبعد عدة محاولات نجحت قوات الدفاع المدني في استخراج جثة مصطفي محسن بكري، طالب من المعصرة حلوان محافظة القاهرة مواليد 2003، اليوم، وجثة حسن عبد الله عباس من مركز زفتى محافظة الغربية مواليد 1988، التي استخرجوها أمس.

وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى الطور العام بعد معاينة النيابة العامة التي صرحت بالدفن وتسليمهما إلى ذويهما.

مصرع 3 سائقين أثناء استخراج جثتي الشابين من «بئر الطور»

بئر الطور تسبب في مصرع خمسة أشخاص اثنين من العاملين في مجال حفر الآبار كانا يقومان بعمل حفر البئر، وهما مصطفى محسن بكري طالب من المعصرة حلوان محافظة القاهرة مواليد 2003، وحسن عبد الله عباس من مركز زفتى محافظة الغربية مواليد 1988.

وراح ضحية بئر الطور ثلاثة من العاملين في مجلس مدينة الطور والمحافظة كلهم سائقون كانوا في طريقهم للمساعدة في استخراج جثتي الشابين، وهم: بدر محمد إبراهيم فريج سائق بالحملة 50 عامًا جنوب سيناء وفاة مكان الحادث، وأمير عبدالعظيم السيد 43 عامًا، وفاة مكان الحادث، وعماد حمدي محمد زيدان 40 عامًا جنوب سيناء وفاة مكان الحادث.