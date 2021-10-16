«الأهلي المصري» يدعم 45 عميلاً من المتعثرين بقيمة 3.9 مليار جنيه

نجح البنك الأهلى المصرى فى دعم عدد من عملاء القطاع المصرفى المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم الاقتصادية مرة أخرى، حيث صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن البنك قام بضخ تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار جنيه لمساندة وتعويم 45 عميلاً، سواء من عملاء البنك الأهلى أو عملاء بنوك أخرى.

أكد «عكاشة» أن تلك الخطوة المهمة تأتى فى إطار استراتيجية البنك نحو الوقوف داعماً لأى مشروع قائم حتى فى حالة تعثره، مضيفاً أنه تمت إعادة تشغيل 59 مصنعاً للعمل مرة أخرى وبالطاقة الإنتاجية المناسبة لها، بما أدى إلى تحولها من نزيف الخسائر إلى تحقيق أرباح.

من جانبه، أشار يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن إعادة تشغيل تلك المصانع أسفرت عن زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل إلى 67% من خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، وما يستتبع ذلك من ارتفاع فى حجم صادرات تلك المصانع وفتح أسواق خارجية جديدة لها.

وأشار إلى أن البنك يدرس حالياً تعويم حالات متعثرة أخرى من خلال ضخ ما يقارب 840 مليون جنيه فى تلك المصانع.

وأكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن تلك الخطوة ساهمت بشكل كبير فى توفير ما يزيد على 20 ألف فرصة عمل بمختلف أنشطة وتخصصات المشروعات التى تم تعويمها، وهو الدور الذى لا يمكن إغفاله فى المساهمة فى الحد من معدلات البطالة، حيث أسهم قيام البنك بضخ تلك التسهيلات الائتمانية فى المحافظة على مصدر دخل آمن لما يزيد على 20 ألف أسرة ، وهو ما يوفر استقراراً اجتماعياً لتلك الأسر، بالإضافة إلى رفع أعباء الدين عن كاهل أصحاب تلك المشروعات وتمكينهم من الوفاء بمديونياتهم.