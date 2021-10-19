تجديد حبس 7 متهمين بسرقة 850 ألف جنيه من مندوب شركة بالشرقية

أمرت نيابة مركز الزقازيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، بتجديد حبس 7 أشخاص متهمين بسرقة 850 ألف جنيه من مندوب شركة منظفات بالإكراه بعد اعتراض طريقه أثناء استقلاله سيارة ملك الشركة بطريق «ميت غمر-الزقازيق»، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

أمن الشرقية يتلقى إخطارًا بسرقة مندوب تحت تهديد السلاح

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، باعتراض أشخاص مجهولي الهوية طريق المدعو «أ.ا»، مندوب شركة منظفات، أثناء استقلاله سيارة خاصة بالشركة التي يعمل بها على طريق «ميت غمر - الزقازيق»، ناحية قرية الأشراف التابعة لمركز الزقازيق، وسرقة مبلغ 850 ألف جنيه بحوزته، تحت تهديد السلاح، واضطر المجني عليه لترك حقيبته للجناة الذين استولوا على المبلغ وفروا هربًا.

الشرطة تحدد المتهمين وتلقي القبض عليهم

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي لتحديد الجناة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 متهمين يتزعمهم موظف سابق في نفس الشركة التي يعمل بها المجني عليه، وسبق فصله واتفق مع آخرين على التخطيط لسرقة إيرادات الشركة أثناء قيام المندوب بتوصيل المبالغ المالية.

أمن الشرقية يضبط المتهمين والنيابة تأمر بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وتمكن ضباط فريق البحث الجنائي من القاء القبض على المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فأمرت بتجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.