عضو بأكاديمة الشرطة: الكلية لها ثقل دولي.. وتجذب العديد من الدول

قال اللواء دكتور شوقي صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إن كلية الشرطة احتلفت بتخريج الدفعة الجديدة من بينها طلاب «وافدين، وحاصلين» على الدراسات العليا بالتؤأمة مع جامعتي عين شمس والسادات، مشيرا إلى تخريج 31 طالب من دول إفريقية وعربية، ما يعبر عن الثقل الدولي للأكاديمية.

تدريبات عملية ودراسة نظرية لطلاب الشرطة

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «CBC» أمس الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن تحقيق التوازن بين التدريبات العملية والدراسة النظرية في كلية الشرطة أمر ضروري جدا، لذا تعتمد الأكاديمية على الدراسة المزدوج، حيث إعطاء طالب كلية الشرطة القدرة على الاقتحام بجانب معرفة فنون وقواعد الاقتحام المختلفة التي تظهر في أثناء العروض.

تدريب جديد للطلاب على الباركور

وأوضح عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، أن طلاب الشرطة جرى تدريبهم من أجل الحفاظ على حياة المدنيين عند مواجهة الإرهابيين، لافتا إلى أنه تم إدخال رياضة الباركور في الأكاديمية، من أجل تطوير قدرات طلاب الشرطة، وأظهر الطلاب أمس قدرات عالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

السيسي يهنئ الضباط الجدد

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الضباط الخريجين الجدد والضابطات، قائلًا «ألف مبروك، واسمحولي أهنئ الأسر وأشكرهم أيضًا إنَّهم قدموا أبنائهم وبناتهم علشان يتولوا مهمة عظيمة جدًا وهي أمن مصر وسلامة الناس، فكل التحية والشكر لكم جميعًا على ذلك».

وأضاف الرئيس السيسي: «مش هنسى أقدم باسمي واسم المصريين كل التحية والاحترام لأسر الشهداء والمصابين من الشرطة والجيش والقضاء وطوائف المجتمع».

السيسي يكرم الأوائل

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل الخريجين من كليتي الشرطة والدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية، تقديرًا منه لأوائل دفعة الخريجين من كلية الشرطة، وأدى الخريجون الجدد يمين الولاء، خلف اللواء دكتور نضال يوسف، مدير الكلية.

ومنح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة مع تعيينهم برتبة «ملازم تحت الاختبار»، إضافة إلى منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين وخريجي كليات الحقوق دبلومة «علوم الشرطة»، مع تعيينهم بهيئة الشرطة.