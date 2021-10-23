مصرع طالبين في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بقنا

لقي طالبان، من قرية البراهمة، في مركز فقط، جنوب محافظة قنا، مصرعهما، إثر حادث تصادم موتوسيكل كانا يستقلانه مع سيارة ملاكي على طريق «مصر - أسوان»، أمام قرية أبنود.

وتلقى اللوا مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم، ما أسفر عن مصرع شابين منقرية البراهمة، هما جاد عبدالرازق جاد، وكرم شاذلي الخشن، أثناء عودتهما من مدينة قنا على طريق «مصر - أسوان» الزراعي.

نقل الجثتين إلى مستشفى قنا العام

وتجمع الاهالي حول موقع حادث التصادم، وطلبوا سيارة إسعاف، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

وعلى الفور قامت قوة من مرور قنا برفع آثار الحادث وسيرت الحركة أمام المارين من الاتجاهين القبلي والبحري، وعادت الحركة إلى طبيعتها.

وتجمع الأهالي من ذوي الطلاب في مستشفى قنا العام، في انتظار تصريح دفن الجثتين لنقلهما ودفنهما في مقابر عائلتيهما.

انتداب الطبيب الشرعي لكتابة تقرير حول الحادث

وقال مصدر أمني بالمحافظو، إن النيابة العامة انتدبت الطبيب الشرعي لكتابة تقرير مفصل حول وفاة الطالبين في الحادث، للتصريح بدفنهما، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي سياق ذاته، شهد طريق «مصر - أسوان» الزراعي، أمام قرية الشيخ عيسى بمركز قنا، انحدار سيارة ميكروباص يستقلها 14 راكبا في الزراعات، ما أسفر عن مصر 14 راكبا تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام بواسطة سيارات إسعاف المحافظة.