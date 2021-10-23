معهد الفيلم الأمريكي يطلق منحة دراسية باسم المصورة التي قتلت بالخطأ

كشف معهد الفيلم الأمريكي عن إطلاق منحة دراسية للمصورات تحمل اسم مديرة التصوير الراحلة هالينا هاتشينز، التي توفت داخل موقع تصوير فيلم «Rust» بعد إصابتها بعيار ناري انطلق عن طريق الخطأ، وفتح المعهد باب التبرعات للمنحة التي تهدف لـ «مساعدة المصورات السينمائيات على بناء مهن مستدامة في مجال صناعة الأفلام».

وقال معهد الفيلم الأمريكي، إنه يؤسس صندوقًا جديدًا للمنح الدراسية لصانعات الأفلام تكريماً للمصورة السينمائية الراحلة، ولكن يتم الإعلان عن تفاصيل صندوق المنح الدراسية بعد ذلك، وأعلن تأسيس الصندوق في بيان صادر عن المخرجة والكاتبة أوليا أوبارينا، صديقة هوتشينز.

صديقة هالينا هاتشينز: كانت مصدر إلهام وقدوة

وقالت أوليا أوبارينا التي وصفت هالينا هاتشينز بأنها أقرب صديقاتها، موضحة: «منذ اللحظة التي جلست فيها بجوار هالينا في فصل الإخراج السينمائي، كنت أعلم أننا سنكون أصدقاء مقربين»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فاريتي».

وتابعت الكاتبة والمخرجة في حديثها عن المصورة الراحلة: «انتقلنا إلى هوليوود قبل 11 عامًا، نحن اثنان من الجيل الأول من المهاجرين من أوكرانيا وروسيا، وبدلًا من أن نطلب مقعدًا من الآخرين على طاولتهم ، قررنا بناء مقعدنا، أثناء عملنا على إنهاء درجات الماجستير».

وأضافت: «عدد من الكتاب والمنتجين وأفراد الطاقم الذين أصبحوا عائلتنا البديلة، قمنا معًا بتصوير العديد من المشاريع بعضها أفلام قصيرة والبعض الآخر أفلام طويلة، بغض النظر عن حجم المشروع، كانت هالينا دائما حاضرة بشغفها وتميزها وبرؤيتها الواضحة وصوتها الفريد عن جميع المصورين السينمائيين الآخرين، كان معروض عنها تعطشها الشديد للمعرفة السينمائية، كانت مصدر إلهام وقدوة لأي شخص لديه ثروة للعمل معها».

رصاصة خاطئة تنهي حياة المصورة هالينا هاتشينز

وتعرضت المصورة هالينا هاتشينز لطلق ناري أودى بحياتها من قبل الممثل الأمريكي أليك بالدوين، عندما أطلق رصاص في أحد مشاهد فيلم «Rust» ليكتشف أن المسدس محشو بأعيرة نارية حقيقية، وتتابع الشرطة التحقيقات في معرفة المتسبب في هذا الخطأ الفادح.