تدريب عسكري مصري يوناني بإحدى القواعد الجوية اليونانية

نفذت القوات الجوية المصرية واليونانية، تدريبا جويا بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية اليونانية، وذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

واشتمل التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة، والتدريب على مهام العمليات الجوية بعيدة المدى (COMAO)، لصقل المهارات وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات بين العناصر المشاركة، والتدريب على إدارة العمليات الجوية تحت مختلف الظروف بكفاءة عالية، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي يؤهلهم لتنفيذ المهام التي توكل إليهم.

يأتي التدريب امتدادا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والتي تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات المختلفة.