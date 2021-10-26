عضو «النور» بالشيوخ: قرار الرئيس بإلغاء الطوارئ يؤكد استعادة مصر لأمنها

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، يؤكد استعادة مصر لأمنها واستقرارها بعد سنوات طويلة من تطبيق قانون الطوارئ.

جهود مضنية للقيادة السياسية لاستعادة الوطن

وقال «تركي»، في بيان له صدر منذ قليل، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القرار جاء نتيجة جهود مضنية قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، ساعدها في ذلك رجال مخلصين ضحوا بأرواحهم فداءً لبلدهم، ومواطنون صمدوا ولم يترددوا لحظة عن المشاركة في بناء وطنهم، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على المستوى الإقليمي والعالمي.

مصر نجحت في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن

وأضاف النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر عانت كثيرًا من الإرهاب وعدم الاستقرار، وقد جاء الوقت الذي تتخلص فيه من عدم الاستقرار الأمني، مؤكدًا أن إلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد يعد انتصارا حقيقيا للأمن المصري، خاصة في مرحلة مستقبل مشرق ينتظره العالم أجمع بعد إعلان الجمهورية الجديدة وما تشهده مصر من مشروعات قومية وعلى رأسها حياة كريمة «مشروع القرن» تسعى فيه القيادة السياسية جاهدة لبناء الإنسان قبل بناء البنيان.

ترحاب سياسي وحزبي بقرار إلغاء حالة الطوارئ

وتوالت ردود الأفعال من السياسيين والأحزاب والمجتمع المدني في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر، وقال لمجلس القومي لحقوق الإنسان، بيان له، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يأتي تنفيذا أمينا وشجاعا، لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كل الجهود، لتعزيز حقوق الإنسان.