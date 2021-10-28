«جامع» تبحث مع وفد الهيئة العربية للاستثمار توسيع استثماراتها في مصر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والكيانات الاستثمارية العربية وترجمته لمشروعات إنتاجية ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتوفير سلع ومنتجات وطنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم لكافة المشروعات الاستثمارية العربية والعالمية لبدء استثمارات فعلية لها بالسوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة وكذا الحزم والبرامج التحفيزية التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والوفد المرافق له، والذي استعرض عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية للهيئة في مصر.

نيفين جامع: حريصون على تعزيز التعاون مع مختلف الكيانات والمؤسسات الاستثمارية العربية

وقالت الوزيرة إن الخطط التوسعية للمؤسسة في السوق المصري تعكس ثقتها الكبيرة في أهمية وجدوى الاستثمار في مصر باعتبارها أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى ترحيب الحكومة بالمشروعات الجديدة التي تدرس الشركة إنشائها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة في مجالات إنتاج الأجبان وتصنيع وتعليب التونة والفاصوليا والاستزراع النباتي والسمكي، بالإضافة إلى إنتاج الذرة وفول الصويا وتقاوي البطاطس والمحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن الخدمات اللوجيستية.

محمد المزروعي: المؤسسة تستهدف التوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة

ومن جانبه، أكد محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أن مصر تعد إحدى الدول الرئيسية المستهدفة لتوسيع أنشطة ومشروعات الهيئة بها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مشروعات الهيئة في الدول العربية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال تحقيق تنمية زراعية مستدامة في الوطن العربي.

وأشار إلى أن أهم القطاعات الاستثمارية الحالية للشركة تتضمن قطاع التصنيع الزراعي بنسبة 48% وقطاع الإنتاج الحيواني بنسبة 25% وقطاع الإنتاج النباتي بنسبة 23% وقطاع الخدمات بنسبة 4%، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة لعام 2021-2025 تتضمن التوسع في عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية تشمل التوسع الإنتاجي والصناعي والخدمات اللوجسيتية وخدمات القطاع الزراعي.