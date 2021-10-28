مسؤول إماراتي: سنحتفل بآخر ورقة تصدرها الحكومة في نهاية العام

قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، إن قصة نجاح دبي لم تبدأ من اليوم، لكن منذ أكثر من 50 عاما، بناء على رؤية حكام وشيوخ دولة الإمارات، وحاكم إمارة دبي، الذي بدأ في التطوير والاستثمار، ليس فقط بالبنية التحتية، لكن أساسها كان الاستثمار في الإنسان، كما أن الحكومة هدفها إسعاد الإنسان.

احتفلنا منذ 3 أسابيع باستغناء 4 جهات حكومية عن الأوراق

وأضاف «لوتاه»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أنَّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وجه في 2018، أن حكومة دبي تكون بلا أوراق تماما، والكثيرون في ذلك الوقت، اعتبروا ذلك شبه مستحيل، «هدفنا اليوم في ديسمبر 2021، بالاحتفال بإصدار آخر ورقة تصدرها الحكومة، ومنذ 3 أسابيع احتفلنا بأول 4 جهات حكومية، استطاعت الاستغناء عن الأوراق تماما».

هدفنا أن تكون دبي المدينة الأسعد في العالم

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، جرى استلهام رؤية دبي الذكية من حاكم دبي، التي تهدف بأن تكون دبي المدينة الأسعد على مستوى العالم، وليس فقط الأذكى، فالذكاء والتكنولوجيا وسيلة لإسعاد الإنسان.

أكثر من 2000 خدمة ذكية يستطيع الفرد الاستفادة منها

وأفاد بأنه منذ أكثر من 20 عاما، أعلن حاكم دبي عن تحول الحكومة من تقليدية إلى إلكترونية، ويوجد أكثر من 2000 خدمة ذكية، يستطيع الفرد الاستفادة منها، مثل تجديد رخصة القيادة، فبدلا من الذهاب للمكتب الحكومي والانتظار في الطابور، وتقديم الأوراق والحصول على الرخصة بعد أسبوع، لكن في دبي الآن، يمكن استخراج الرخصة في دقائق.

خدمة «مبروك ما ياك»

ولفت إلى أن الحكومة، أصدرت خدمة «مبروك ما ياك» وتهدف لإصدار شهادات الميلاد، متابعا «بدلا من أنك تقدم على الأوراق للحصول على شهادة الميلاد، الشهادة تصل لك دون التقدم عليها، فبمجرد ولادة المولود المستشفى تقوم بكل الإجراءات وتحصل على شهادة الميلاد».