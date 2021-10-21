رمضان في دبي وأصالة بالشارقة.. الإمارات تنتظر نجوم الغناء

تشهد الامارات عدداً كبيراً من الفاعليات الفنية للمطربين العرب خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن عدد من نجوم الغناء استعداداتهم لإحياء حفلات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما أعلن البعض الآخر عن تأجيلها، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي السطور التالية يستعرض «الوطن»، أبرز هؤلاء النجوم.

حفل محمد رمضان في برج الخليفة.. اليوم

غادر الفنان محمد رمضان مدينة الجونة، أمس، استعداداً لاستكمال جولته الغنائية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من المقرر إحيائها اليوم 21 أكتوبر 2021.

ونشر رمضان، فيديو يستعرض به سيارته، وهو داخلها، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، أثناء مغادرته مدينة الجونة، معلقاً عليه: «في طريقي للبروفة النهائية لحفلة بكرا الخميس 21 أكتوبر في منتزة برج خليفة دبي»، مشيراً في حديثه إلى أن ميعاد الحفل سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دبي.

لم يكن الفنان محمد رمضان، الوحيد الذي يستعد لإحياء حفل في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفترة، فسبقه عدة نجوم مثل: الفنانة أصالة التي تستعد لإحياء حفل في الشارقة بالإمارات في يوم 29 أكتوبر الجاري.

وعبرت الفنانة أصالة، عن اشتياقها لجمهورها، ولحفلاتها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلة: «اشتقنا للحفلات واشتقنا لكم!»، مشيرة في حديثها إلى مكان وموعد الحفل، قائلة: «هالمرة رح تكون سهرتنا من مدرج خورفكان، في عروس الساحل الشرقي بإمارة الشارقة يوم 29 أكتوبر لنفتتح سويا موسم حفلات خورفكان ونسهر بأحلى صرح ثقافي وفني في الإمارات».

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، عن تأجيل حفل الفنان ماجد المهندس، وداليا مبارك، والذي كان ينتظر الجمهور إقامته في 29 أكتوبر الجاري، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأجيل حفل ماجد المهندس وداليا مبارك لـ 14 يناير المقبل

وكتبت روتانا عبر حسابها بموقع «انستجرام»: «جمهور ومحبي البرنس ماجد المهندس والفنانة داليا مبارك، تم تأجيل الحفل الذي كان مقرراً على مدرج خورفكان بتاريخ 29 أكتوبر 2021»، مشيرة في حديثها إلى موعد الحفل الجديد الذي سيكون في 14 يناير من العام المقبل.

ويأتي هذا التأجيل بعدما كشفت مبارك، عبر حسابها بموقع «انستجرام»، عن موعد حفلها مع ماجد المهندس، في مدح خرفكان بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 29 أكتوبر الجاري.