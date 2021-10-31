«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال 2021-2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة المرحلة الثانية من رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأضافت المديرية، في بيان عاجل لها، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال كتابة الرقم القومي، مشددة على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة، موضحة أنه يمكن للطلاب طباعة استمارة النتيجة وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم.

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من رياض الأطفال

-الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم.

-الضغط على زر «رياض الأطفال».

-كتابة الرقم القومي للطالب.

-الضغط على زر «الحصول على النتيجة».

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّه جرى إعلان جدول شرح الحصص للطلاب، موضحا أنّ القنوات التعليمية تشرح الجديد في المناهج وفي شكل التعلم ببساطة، وتغني الطلاب عن الدروس الخصوصية، وتقدم مجانا على مدار العام الدراسي.

وأضاف شوقي لـ«الوطن»، أنّه جرى تفعيل منصة رقمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي لشرح الدروس على بنك المعرفة المصري، مشيرا إلى أنّ الدولة بذلت جهودا كبيرة لتوفير مناهج حديثة، لتنشئة جيل مؤهل بالمهارات المطلوبة ليقود البلاد في السنوات المقبلة.