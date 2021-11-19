حظك اليوم برج الدلو الجمعة 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو لا يستطيع التعبير عن مشاعره العاطفية بسهولة، كما أنه من الأبراج التي تقدس احترام الخصوصية ويعرف عن أصحاب هذا البرج، أنهم يحتاجون دائمًا إلى الحرية، وخاصة فيما يتعلق بالأمور العاطفية، كما أنهم يملكون شخصية متمردة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

الشمس في وضع معاكس، وعليك أن تعرض وجهة نظرك بلطف كي يقبلها الآخرون.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

خسوف القمر معاكس.. ويطالبك ذلك بعدم العناد مع الأهل والأحباب وتجنب الجدال.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.