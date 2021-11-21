إصابة 13 شخصا في حادثي سير بالعاشر من رمضان

أصيب 13 شخصا، صباح اليوم، في حادثي سير بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، ونُقل المصابون إلى المستشفات القريبة لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعتين ورفع آثارهما، لتسيير الحركة المرورية.

ويرجح وقوع الحادثين بسبب الشبورة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

إصابة 8 أشخاص في انقلاب «باص» بالعاشر من رمضان

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بلاغا بانقلاب «باص»، بنطاق دائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

إصابة 5 في انقلاب سيارة سوزوكي

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي بمدخل مدينة العاشر من رمضان بنطاق دائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونُقل عدد من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي ومستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وآخرين إلى مستشفى خاص وفقا لتعاقد جهة عملهم، ويجر تلقي المصابين العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، كما قامت الشرطة برفع آثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية.

النيابة تتولى التحقيق في الحادثين

وتولت نيابة العاشر من رمضان التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب وقوع الحادثين، كما انتقل فريق من النيابة الى المستشفيات للاستماع لأقوال المصابين.