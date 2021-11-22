عجوز «تخلع» زوجها بعد 50 سنة: «اتجوز عليا وبيضربني قدام أحفادي»

«عشت 50 سنة في ذل وإهانة واتحملت كل شيء علشان ولادي يكبروا قدام عيني، وهو كافأني بالجواز عليا، وبيضربني قدام أحفادي»، بهذه الكلمات وقفت سيدة سبعينية أمام قاضي محكمة الأسرة في الجيزة، تشكو زوجها وتبرر سبب رفعها دعوى خلع ضد الأخير بعد زواج دام 50 عامًا، مؤكدة استحالة العشرة بينهما.

الزوجة تحكي معاناتها

وروت السيدة السبعينية، التي تدعى «فاتن. م» قصتها أمام قاضي محكمة الأسرة، قائلة: «إنها كانت صغيرة للغاية حين تقدم لها زوجها، وكان شابًا مكافحًا ينتمي إلى أسرة بسيطة، وتخلف عن التعليم من أجل العمل ومساعدة أسرته، ووافق والدها وأخواتها عليه، وكانت مغلوبة على أمرها، وتمت خطبتهما ثم مراسم الزواج».

معاناة لمدة 50 عامًا

وأوضحت العجوز، في دعواها، أنها تحملت نحو 50 عامًا من سلوك وإهانة زوجها الذي يدعى «سيد»، حتى تحافظ على بيتها وأولادها، إذ قررت من ليلة زفافها أن تكون سندًا له وتقف بجواره في الأزمات قبل الأفراح؛ حتى توفر حياة كريمة لأسرتها وكانت تدخر دخل زوجها، وتقوم بالصرف على الأساسيات التي يحتاجها المنزل، على الرغم من أنه كان يعاملها على أنها طفلة.

وأضافت الزوجة، أنها أنجبت أولادها الـ 3 في سنوات زواجها الأولى، ولم تفكر نهائيًا في الطلاق من زوجها حتى في أصعب الظروف، ولكن تفاجأت بعد 30 عامًا بزواجه سرًا من أخرى، وحينها ذهبت لمنزل ابنها وبعد فترة عادت لمنزلها، بعد أن ترك زوجته الثانية، ولكن استمر في تجاوزاته ضدها، بسبب اعتياده التعدي عليها بالضرب المبرح رغم تقدمها في السن، فعادت لمنزل ابنها مرة أخري، وبعدها رفض السؤال عنها، بحسب وصفها.

الزوجة يأست من تغير طبع زوجها

وتابعت الزوجة: «عشت 50 سنة في ذل وإهانة واتحملت كل شيء علشان ولادي يكبروا قدام عيني، وهو كافأني بالجواز عليا، وأديته فرصة يصلح من نفسه، وقلت إن السن هيعقله، بس للأسف طبعه متغيرش وبقى يضربني قدام ولادي وأحفادي وبطل يصرف عليا، ورماني في بيت أبني بعد العمر ده كله».

وأشارت إلى أنها فوجئت أن أولادهما كانوا على علم بكل تصرفاته وأيضًا بزواجه من فتيات صغيرات، وأن حفيدها هو من شجعها على إقامة دعوى خلع منه، وذهب معها خلال إتمام إجراءات الخلع.

وأنهت السيدة العجوز دعواها بأنها لم تعد تتحمل العيش مع زوجها بهذه الطريقة وهي بهذا العمر، وأنها على مدار 50 عامًا تحملت ما لا يطيقه بشر، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع، مؤكدة استحالة العشرة بينهما.