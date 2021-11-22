16 معيارا لحماية الطفل بمدونة السلوك.. منها منع إعلانات البرامج أقل من 30 دقيقة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، إطلاق مشروع مدونة سلوك حقوق الطفل والإعلام 2021، بالتعاون مع منظمة «يونيسف»، والتي شملت نحو 545 مادة، إضافة إلى باب مخصص للمعايير.

مدونة سلوك الطفل الإعلامية

وأوضح مشروع المدونة، وجود 16 معيارا تتعلق بحقوق الطفل الإعلامية، تمثل الحد الأدنى من الاشتراطات والممارسات التي تجعل المؤسسة الإعلامية، كيانا يحترم حقوق الأطفال عامة، وحقوقهم الاتصالية خاصة، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية في تشكيل الثقافة العامة لأجيال مقبلة، بإدراك ووعي بأنّها تشكل وتؤثر بشكل مباشر على مستقبل مصر وشكل الحياة فيها.

نص معايير حقوق الطفل

وفيما يلي نص المعايير:

1. تلتزم المؤسسة الإعلامية بما في ذلك جميع المديرين والصحفيين ومنتجي المحتوى، ومقدميه، بمدونة السلوك الإعلامي للطفل والأسرة من خلال التوقيع على إعلان الحقوق الطفل في الإعلام.

2. تتحمل المؤسسة الإعلامية مسؤولية وضع خطط سنوية بشأن كيفية تفعيل مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة، وتقديم تقارير منتظمة عن التنفيذ الفعلي.

3. تتحمل المؤسسة الإعلامية مسؤولية توفير التدريب المستمر على مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة، وآليات تفعيلها لجميع العاملين بالمؤسسة، بدءا من واضعي السياسات والمسؤولين التنفيذيين ومديري الإنتاج والصحفيين ومنتجي المحتوى مرة واحدة على الأقل كل عام.

4. تلتزم المؤسسة بإيجاد آليات للإبلاغ عن أي مخالفة لبنود المدونة كإجراء داخلي بالمؤسسة الإعلامية وآليات أخرى لتلقي بلاغات الجمهور.

5. تقدم المؤسسة الإعلامية بانتظام مواد إرشادية وإعلانات توعوية، تتناول الاستخدام الأمن لوسائل الإعلام المرئي والمسموع وعلى الإنترنت، بما يحقق الثقافة والتربية الاعلامية للجماهير.

6. على المؤسسة الإعلامية وضع السياسات والآليات اللازمة لضمان ألا يشجع المحتوى الإعلامي أي منصة تابعة على العنف ضد الأطفال، أو التمييز، أو تقديم القوالب النمطية، أو استخدام اللغة المهينة، أو إظهار التحيز لصالح الأسر على أساس الطبقة الاقتصادية أو الموقع الجغرافي أو الخصائص الاجتماعية الثقافية.

7. أن تحرص المؤسسات الإعلامية على حماية خصوصية الأطفال وكرامتهم وحريتهم في إبداء الرأي والتعبير.

8. تصنف المؤسسة الإعلامية المحتوى بناء على ملاءمته للأطفال في الأعمار المختلفة.

9. أن تعمل المؤسسة الإعلامية على توفير خيارات الدعم التي تسهل وصول الأطفال ذوي الإعاقة للمحتوي الإعلامي.

10. تتحمل المؤسسة الإعلامية مسؤولية إنتاج محتوى يشجع النمو الصحي جسمانيا ونفسيا للأطفال على المهارات المعرفية والعاطفية والاجتماعية بناء على الأبحاث العلمية والمصممة بالتعاون مع خبراء الطفولة.

11. أن يخصص ما لا يقل عن 25% من الإرسال لبرامج الأطفال والأسرة، بما في ذلك البرامج التي تعزز حقوق الأبوة والأمومة الإيجابية للأطفال.

12. أن تتولى المؤسسة الإعلامية المسؤولة عن إنتاج أي برنامج للبث الإذاعي أو التليفزيوني، حماية الأطفال المشاركين في إنتاج المحتوى الإعلامي جسديا ونفسيا.

13. ألا تتجاور فترات التوقف التجارية عن (3 دقائق و50 ثانية) خلال البرامج التي تتمتع بمشاهدة عالية للأطفال، ولا يسمح بها خلال محتوى موجه للأطفال أقل من (30 دقيقة).

14. أن تحترم الإعلانات حقوق الأطفال، وتعزز سلامتهم ورفاهيتهم فوق كل الاعتبارات الأخرى.

15. ان تتوفر لدى المؤسسة الإعلامية آليات لضمان ألا تحتوي المنتجات المعلنة على مطالبات مبالغ فيها أو غير واقعية أو غير دقيقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التسعير.

16. أن تعمل التغطية الإخبارية دائما على تعزيز والحفاظ على مبدأ أنّ المصلحة العليا الطفل تأتي أولا وقبل كل شيء، وضمان دقة المعلومات في أي أخبار تشتمل على طفل أو مراهق صغير أو تتعلق بصحة الأطفال ورفاههم بشكل عام.