عاجل.. إخلاء سبيل الأب المتهم بالتحرش بابنتيه بعد تصالحهم

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل سائق في إحدى شركات النقل الذكي، بعد التصالح مع ابنتيه، في البلاغ المقدم منهما ضده بالتحرش بهما، ومحاولته الاعتداء الجنسي على إحداهما، عقب وفاة والدتهما قبل عدة أشهر.

وقدمت الفتاتان بلاغًا في قسم شرطة الهرم، أمام العميد أحمد الدسوقي، واتهمتا والدهما بالتحرش بهما منذ 6 سنوات، لكن جرائمه زادت في الأشهر الماضية التي أعقبت وفاة والدتهما.

الأب ينكر الجريمة

«محصلش» بتلك الكلمة ظل الأب المتهم بالتحرش بابنتيه البالغتين (19 و18) سنة على الترتيب، يرددها أمام الشرطة، وخلال تحقيقات جهات التحقيق، في حين أصرت ابنتاه على استكمال الإجراءات القانونية ضده، وعقب تحرير المحضر وشرح تفاصيل الجريمة، انتقلت قوة أمنية، وألقت القبض على الأب المتهم، وحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وخلال التحقيقات، أكدت الفتاتان أنهما أبكارا، وأن ما حدث من والدهما كانت محاولات لـ«الاعتداء الجنسي» عليهما، لكنهما كانتا تتصديان له وتبعدانه عنهما، وعندما طفح بهما الكيل من سوء تصرفاته، قررتا أن تذهبا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة ضده حتى يرتدع عن تلك التصرفات المشينة التي كان يمارسها ضدهما منذ 6 سنوات لكنه زاد بسبب وفاة والدتهما.

الصلح ينهي اتهامات فتاتين لوالدهما بالتحرش بهما

وخلال جلسة التحقيق مع الأب المتهم بهتك عرض ابنتيه، قرر الطرفان أن ينهيا تلك الواقعة بالتصالح، وقررت الفتاتان أن يتنازلا عن البلاغ، وقالتا إن والدهما شعر بالذنب وتأنيب الضمير، وأنهما تنازلا عن البلاغ خشية حبسه، وأن حالة الندم التي كان عليها تشير إلى أنه لن يرتكب تلك الجرائم مرة أخرى.

وعقب إقرار الطرفين بالتصالح، قررت النيابة إخلاء سبيل الأب المتهم من قسم الشرطة بضمان محل الإقامة، وصرف الفتاتين من سرايا النيابة.