إغلاق جناح عمليات بمستشفى خاص ومعمل تحاليل لمخالفة الاشتراطات بالمحلة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، مساء اليوم، عن نجاح مسؤولي إدارة العلاج الحر في إغلاق معمل تحاليل غير مرخص، وكذلك جناح عمليات بمستشفى خاص بشارع البحر الرئيسي أمام أبواب مستشفى المحلة العام، لمخالفة اشتراطات التراخيص.

وأصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، توجيهاته إلى الدكتور حامد محمود مدير إدارة الطب العلاجي، بشن سلسلة من الحملات الموسعة للإشراف وفحص التراخيص، ومتابعه سير العمل داخلي إحدى مستشفيات الخاصة والكائنه بشارع البحر الرئيسي أمام أبواب مستشفي المحلة العام.

تطبيق لوائح القانون وردع المخالفين

ولاحظ أعضاء اللجنة، أثناء جولتهم داخل أقسام المستشفى الخاص، عدم توافر إجراءات اشتراطات التراخيص لجناح غرف العمليات، وعدم استيفاء مسؤولي المستشفى لأوراق التشغيل وفق اللوائح القانونية التي أقرتها وزارة الصحة لممارسة العلاج الحر، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة للمواطنين.

وأفادت مصادر طبية داخل مديرية الصحة، برصد وجود عمالة غير مؤهلة للفريق الطبي، ولا تحمل تصاريح بمزاولة المهنة، وعدم تطبيق سياسات واشتراطات مكافحة العدوى.

وأشارت المصادر إلى أن أطباء لجنة العلاج الحر داهموا معمل تحاليل لعدم استكمال اشتراطات التراخيص بميدان الشون التابعة لحي ثان المحلة.

تشميع جناح غرفة العمليات الجراحية بمستشفى خاص

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية شدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تشميع جناح غرفة العمليات الجراحية بالمستشفى الخاص، وإغلاق معامل التحاليل غير المرخصة، وردع المخالفين قانونيا حفاظا على صالح أرواح وحياة المواطنين، وعدم تعريضهم لأي أخطار محتملة.