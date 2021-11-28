هاني البحيري: 6 إطلالات مبهرة لنجمات الفن في افتتاح القاهرة السينمائي

كشف مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري خلال بيان صحفي عن إطلالات متميزة لـ 6 نجمات من أجيال فنية مختلفة خطفن الأضواء خلال تواجدهن في افتتاح الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

تألق 6 نجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

وتابع: «تألقت النجمات نادية الجندي، ليلى علوي، داليا البحيري، دينا فؤاد ورنا رئيس، بالإضافة إلى ملكة جمال مصر 2020 آية عبد الرازق بسواريهات لأحدث خطوط الموضة وبتصاميم عصرية مختلفة تماشت مع كل شخصية منهن وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الساعات القليلة الماضية».

وكانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أشادت بدور مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري في أول عرض أزياء تراثي أقيم تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية وذلك على هامش معرض تراثنا كمبادرة من البحيري لدعم الذوق والصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.

فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لملتقى مؤسسة «أولادنا»

كما تألقت «أيقونة الرياضة» لذوي القدرات الخاصة دينا طارق بطلة العالم في السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضي بفستان زفاف من تصميم الفنان هاني البحيري، ضمن فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لملتقى مؤسسة «أولادنا» التي أقيمت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأعلن البحيري خلال الملتقى بتبنيه لجميع ملابس وإطلالة دينا طارق خلال تمثيلها المشرف لاسم مصر بمختلف المحافل الدولية والمحلية.

يعد هاني البحيري سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا حيث شارك مؤخرا في أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021 أون لاين نظرا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها أزمة فيروس «كورونا» على مهرجانات الموضة العالمية.

كما يعد أول مصري يشارك بأسبوع الموضة الإسباني للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان إلى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز أو Godfather of the Toulouse Fashion Week وذلك باعتباره «الأب الروحي» وليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.

تصميم أغلى فستان زفاف بالعالم

كما انفرد «البحيري» للعام الثالث على التوالي بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، الذي أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة يسرا اللوزي وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثاني ارتدته النجمة اللبنانية نيكول سابا الذي قدر بحوالي 200 مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

ومؤخرا فوجئ الجميع من متابعي الموضة العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مي عمر.

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة الـ 15 عاما التي ساهمت في نجاح الـ«اورينتال فاشون شو».