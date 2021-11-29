التفاصيل الكاملة للتأمين على عامل بالقطاع الخاص.. جهز 10 مستندات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه تم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه المتعاملين مع المنظومة التأمينية، سواء أكان صاحب عمل أو مؤمن عليه، وأصحاب المعاشات والمستفيدين، لافتا فى بيان له، إلى أنه تم خفض نسب الاشتراك من نسبة 40% إلى 28.75%، دون أي تأثير على قيم المعاشات لأي عامل.

التأمينات: إلزام صاحب العمل بالتأمين على العمال

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن قانون 148 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية له، ألزم صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه، وذلك خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه، مشيرة إلى أن هذه الاستمارة تتمثل أهميتها في حصول العامل على الحماية التأمينية، كما أنها تؤثر في ربط المنشآة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.​

المستندات المطلوبة للتأمين على عامل بالقطاع الخاص

شددت التأمينات على ضرورة أن يتقدم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 من أصل وصورتين يدوياً ، مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة، أو إلكترونياً عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلي مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه مرفق به المستندات الآتية :

- صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن.​​

- صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل «مهندس، طبيب، محامى، محاسب».

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

- إقرار استلام العمل إن وجد.

- صحيفة البيانات الأساسية.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية على النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه.

- يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.