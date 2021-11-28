خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش 2021 بالاسم

تزامنا مع إعلان صرف معاشات ديسمبر، يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش2021 بالاسم والرقم القومي، حيث أتاحت الهيئة الكترونيا العديد من الخدمات من بينهم الاستعلام عن المعاش، الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات

وأشارت التأمينات إلى أنَّ خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات بالاسم وبالرقم القومي تتمثل فيما يلي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية https://nosi.gov.eg.

- الضغط على أيقومة «الخدمات» واختيار خدمة صاحب المعاش.

- ثاني خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات بالاسم وبالرقم القومي هي اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- تسجيل الدخول كمستخدم من خلال تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- لا يمكن لأي صاحب معاش استخدام الخدمة دون تسجيل كمستخدم.

- يتم التسجيل من خلال الرقم القومي وإدخال كلمة مرور خاصة به.

زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالتأمينات

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل إلى 2300 جنيه في عام 2025 وينعكس ذلك بالإيجاب على قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.

ولفت إلى أن رقمنه الخدمات المتعددة بالتأمينات الاجتماعية بمصر، كانت نتاج الربط بين جهات الدولة المختلفة، مؤكدا على أنها تعتبر نقله حقيقية في تحسين مستوى الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين.

ونص قانون المعاشات على استحقاق المعاش، كل من بلغ سن الشيخوخة، مع توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز، حيث يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة في حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.