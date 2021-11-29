السكرتير العام لمحافظة قنا يشهد حفل إطلاق مبادرة «معا ضد العنف»

شهد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، حفل إطلاق مبادرة «معا ضد العنف» الذي أقيم بقصر ثقافة قنا، تضامنا مع الحملة العالمية «16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة»، التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

حماية المرأة من كافة أشكال العنف

نقل السكرتير العام للمحافظة في كلمته تحيات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وترحيبه بفاعليات الحملة، التي تأتي من منطلق حرص القيادة السياسية على حماية المرأة من كافة أشكال العنف نظرًا لأهمية دورها الحيوي والفعال داخل المجتمع واتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية.

تقديم الحماية والرعاية للمرأة المصرية

وأضاف «الطيبي» أن الدستور المصرى في مواده أكد ترسيخ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص كأسس لبناء المجتمع والقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية وتقديم الحماية والرعاية للمرأة المصرية.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن المبادرة تهدف إلى مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي مع مراعاة تكافؤ الفرص لذوي الهمم، والتصدي لجميع أشكال التمييز التي تمارس ضد المرأة من خلال تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع، وكذلك خلق منظومة متكاملة من التعاون بين الدولة والمجتمع المدني، التي من شأنها تغيير الصورة السلبية تجاه المرأة وتقضي على المعوقات التي تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة.

مناهضة العنف بكافة أشكاله

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية عن مناهضة العنف بكافة أشكاله، بجانب ورش عمل للأطفال تستهدف استخدام الفن والثقافة لمناهضة العنف ضد المرأة وتحويله إلى نظرة إيجابية تدعو إلى التسامح والعمل المشترك من اجل البناء والتنمية، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة التي تدعم حماية وتمكين المرأة والنهوض بها داخل المجتمع، فضلا عن توعية العاملين بالقطاع الحكومي وطلاب الجامعة بدور المرأة المحوري في التنمية المستدامة.

يذكر أن الحفل تضمن كلمة للشيخ أحمد أبو الوفا مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف وعضو المجلس القومى للمرأة بقنا، وإلقاء قصيدة للشاعرة شيرين أبو عميرة تحت عنوان «قولي بس المرأة مين»، فضلا عن خواطر شعرية بعنوان «بنت الثلاثين» للشاعرة ندى تغريد.

واختتم الحفل بعرض مسرحي تحت عنوان «زهرة وسط الشوك» الذي تناول عرض مشكلة ختان الإناث باعتبارها إحدى صور العنف النفسي والجسدي الذي يمارس ضد المرأة.