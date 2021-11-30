دولة جديدة تظهر إلى العالم.. «بربادوس» تتخلى عن «التاج البريطاني»

أصبحت باربادوس فجر اليوم الثلاثاء، أحدث جمهورية في العالم، بعد إعلان تحررها من سلطة التاج البريطاني، وأدت الحاكمة العامة للجزيرة، ساندرا ميسن، اليمين الدستورية كـ رئيسة لـ الجمهورية الجديدة، في حفل رسمي حضره ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبربادوس هي دولة جزيرة تقع في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 431 كيلومترًا مربعًا. وخلال الحفل، تم إنزال العلم البريطاني.

باربادوس شهدت أول انتخابات رئاسية في أكتوبر الماضي

وشهدت باربادوس، أول انتخابات رئاسية في أكتوبر الماضي، بعد 13 شهرًا من إعلان انفصالها دستوريا عن التاج البريطاني.

Pride of Nationhood: Declaration of the Republic and Installation of the President of Barbados https://t.co/ed0w9vvwJd — Mia Amor Mottley (@miaamormottley) November 30, 2021

من جانبها، قالت ميسن خلال أدائها اليمين الدستورية: «أنا، ساندرا برونيلا ميسن، أقسم بأن أكون مخلصة لـ باربادوس ووفية لها، وفقا لما ينصّ عليه القانون، فليساعدني الرب».

من جانبها، ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن بربادوس ستبقى جزءًا من كومنولث الأمم «منظمة من المستعمرات البريطانية السابقة والتي ترأسها الملكة إليزابيث الثانية».

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى إن الصين ضخت ما لا يقل عن 490 مليون دولار في صناعة السياحة بالجزيرة في السنوات الأخيرة.