دولة جديدة تظهر إلى العالم.. «بربادوس» تتخلى عن «التاج البريطاني»

أصبحت باربادوس فجر اليوم الثلاثاء، أحدث جمهورية في العالم، بعد إعلان تحررها من سلطة التاج البريطاني، وأدت الحاكمة العامة للجزيرة، ساندرا ميسن، اليمين الدستورية كـ رئيسة لـ الجمهورية الجديدة، في حفل رسمي حضره ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبربادوس هي دولة جزيرة تقع في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 431 كيلومترًا مربعًا. وخلال الحفل، تم إنزال العلم البريطاني.

وشهدت باربادوس، أول انتخابات رئاسية في أكتوبر الماضي، بعد 13 شهرًا من إعلان انفصالها دستوريا عن التاج البريطاني.

Pride of Nationhood: Declaration of the Republic and Installation of the President of Barbados https://t.co/ed0w9vvwJd