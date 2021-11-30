وفود من ضباط وضابطات الشرطة في زيارة لدور رعاية المسنات: هدايا ودعم نفسي وطبي

بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، نسقت وزارة الداخلية متمثلة ف قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية، مع مديريات أمن القاهرة وأسيوط والمنوفية والدقهلية والفيوم وبورسعيد، لتنظيم قوافل طبية وإنسانية لعدد من دور رعاية المسنات وحماية المرأة.

الكشف الطبي على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم

وشهدت الزيارة، تقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمقيمات بدور الرعاية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتوزيع الورود وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهي معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

قوافل طبية وإنسانية لدور الرعاية في 6 محافظات

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومدّ جسور التواصل مع كل شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.