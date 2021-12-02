تعرف على مواعيد عرض مسلسل ألب أرسلان والقنوات الناقلة

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل ألب أرسلان والقنوات الناقلة له، بعد نجاح الحلقات السابقة من المسلسل، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث جوجل في عدد من البلدان العربية.

مواعيد عرض مسلسل ألب أرسلان والقنوات الناقلة

يعرض المسلسل التركي ألب أرسلان، الجزء الثاني الاثنين من كل أسبوع الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على شاشة قناة «تي أر تي» التركية.

قصة مسلسل ألب أرسلان

يعد مسلسل ألب أرسلان من القصص التركية التاريخية المشوقة، التي توثق إحدى الفترات التاريخية في تاريخ تركيا وهي الدولة السلجوقية، حيث تدور أحداث القصة حول السلطان محمد ألب أرسلان ثاني سلاطين الدولة السلجوقية، وهو قائد عسكري نجح في إدارة وصول الأتراك ونضالهم، ويسلط المسلسل الضوء على دوره في الفتوحات التي قام بها من آسيا الوسطى وصولاً إلى الأناضول.

أبطال مسلسل ألب أرسلان

مسلسل ألب أرسلان هو الموسم الثاني من المسلسل التركي الشهير «نهضة السلاجقة»، وهو من بطولة باريش أردوتش، الذي يقوم بدور ألب أرسلان، وفهرية أفجين في دور أكتشا خاتون، وإردينش جولينير الذي يجسد شخصية السيد جاغري بك، وميم كمال أوكي، ومحمد أوزغو في دور نظام الملك، وباريش باقجي في دور طغرل بك، وزينب أوزدير.

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل ألب أرسلان

يعتبر السلطان ألب أرسلان أحد أعظم حكام الدولة السلجوقية، حيت تمكن من إلحاق الهزيمة بالجيش البيزنطي في واقعة «ملاذكرد»، فضلًا عن فتح أبواب الأناضول أمام الأتراك عام 1071، من خلال تصميمه وشجاعته وإيمانه وبعد نظره واستراتيجياته الحربية التي طبقها، وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل بداية تحرك الجيش برفقة القائد العسكري من آسيا الصغرى بجيوشه وصلاً إلى الأناضول، وفي انتظار باقي أحداث المسلسل لاستكمال إنجازات الدولة السلجوقية.