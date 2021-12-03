أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن موافقتها عن تطعيم بعض الفئات بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وذلك بعد الحصول على الموافقات من قبل الجهات المعنية، وعقب إعلان الوزارة يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وذلك من أجل التسجيل للحصول على الجرعة المعززة.

ترصد «الوطن» رابط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن لعدة فئات الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك عبر رابط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا من هنــــا، موضحة أن الفئات التي سوف تحصل على الجرعة الثالثة، هم الأكثر عرضة للإصابة: «كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بضعف المناعة وأعضاء الفريق الطبي سواء في مستشفيات العزل أو غيرها».

أوضحت الصحة، يمكن لهذه الفئات التسجيل بدء من يوم 1 ديسمبر من أيقونة الجرعة الثالثة عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة، مشيرة إلى أنه من شروط الحصول على الجرعة الثالثة لبعض الفئات التي يحق لها التسجيل أن يكون هناك فاصل زمني بين الجرعة الثانية والجرعة الثالثة التي سوف يحصل عليها مدة ست أشهر كاملة على الأقل.

الجرعة الثالثة تحافظ على المستوى المناعي المرتفع

أشارت الوزارة، إلى أن تطعيم بالجرعة الثالثة يأتي في إطار حرص الدولة على رفع المناعة المجتمعية وحماية أصحاب عوامل الخطورة من العدوى، مؤكدة أن التطعيم بالجرعة الثالثة، أنه في غاية الأهمية، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى الاحتياج للجرعات المعززة حفاظا على استدامة المستوى المناعي المرتفع، خاصة لمن هم أكثر عرضة للإصابة أو المضاعفات.

جميع اللقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا، مطالبة المواطنين بسرعة التسجيل في موقع وزارة الصحة المصرية، لحجز اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وأيضا مواجهة المتحور الجديد «أوميكرون».