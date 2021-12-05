أسعار الدواجن والأسماك بأسواق الدقهلية خلال أسبوع.. تذبذب ثم انخفاض

أصدرت الغرفة التجارية بالدقهلية التقرير الأسبوعي بأسعار الخضر والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2021، وكذلك أسعار اللحوم والدواجن والأسماك وأسعار البقوليات.

وأوضح التقرير وجود تذبذب في الأسعار خلال الأسبوع لبعض الأصناف، إلا أنها استقرت علي الانخفاض في نهاية الأسبوع، علاوة علي توافر كافة السلع والتي أثرت علي الأسعار بالانخفاض.

أسعار الدواجن خلال أسبوع بأسواق الدقهلية

وبحسب بيان الغرفة التجارية بالدقهلية بقيادة المهندس أحمد رعبـ رئيس الغرفة، بدأ التقرير بحالة الدواجن في السوق، حيث تراوحت أسعار الفراخ البيضاء في بداية الأسبوع من 27 إلى 28 جنيها للكيلو، وانتهى السعر عند الحد الدني وهو 27 جنيها في نهاية الأسبوع، بينما بدأ سعر الفراخ الفيومي في أول الأسبوع بـ44 جنيها، وانتهي عند 45 جنيها في نهايته، أما البلدي الأحمر، فظل لمدة 4 أيام مستقرا عند 44 جنيها وفي نهاية الأسبوع تراوح بين 43 جنيها إلي 45 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الدقهلية

وبالنسبة لمشتقات الدواجن، انخفض سعر كيلو البانيه إلى 74 جنيها بعد أن ظل 75 جنيها طوال الأسبوع، وكذلك الحال بالنسبة للدبابيس، والتي تراوح سعرها في نهاية الأسبوع بين 40 إلى 44 جنيها بعد أن كانت طوال الأسبوع تتراوح من 43 جنيها إلى 45 جنيها.

وانخفضت أسعار الأوراك بمعدل جنيها للكيلو، واستقر عن 33 جنيها، وأكبر انخفاض كان للصدور حيث وصلت إلى 45 جنيها للكيلو، وانخفض الحمام الكداب إلي 51 جنيها، أما شاورما الفراخ فقد استقرت عند 70 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البط والأرانب طوال أيام الأسبوع وسجل البط السوداني 60 جنيها، و البط البغال 55 جنيها، و الأرانب 50 جنيها.

بالنسبة للأسماك فقد ارتفع البوري الكبير إلي 55 جنيها خلال الايام الثلاثة الأخيرة بعد أن بدأ بسعر 48 جنيها في أول الأسبوع، و واسقر سعر الطوبار عند 50 جنيها، و كذلك الحال بالنسبة للسمك البلطي والذي تراوح بين 22 جنيها إلى 30 جنيها علي حسب الحجم، كذلك الجمبري الذي تراوح بين 120 جنيها إلى 180 جنيها.