الإعلان عن الفائزين الرابع والخامس في مسابقة الفوز بشقة تمليك كاملة التشطيب

تواصل “بونجورنو كوفي ميكس" إسعاد عملائها ومفاجأتهم بالإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة التي أطلقتها للفوز بشقة الأحلام، وكشفت عن أسماء الفائزين الرابع والخامس، وهم الاستاذ محمد موفق من سكان منطقة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة والأستاذة أميرة أشرف من محافظة بني سويف.

أجرت "بونجورنو كوفي ميكس" السحب الرابع بحضور نور عشري من إدارة الرقابة والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي والسحب الخامس بحضور عمرو طه من إدارة الرقابة والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، وفريق بونجورنو كوفي ميكس، وقد تم إجراء السحب عشوائياً على أرقام التليفونات التي أرسلت إلى الرقم المخصص للمسابقة.

وأعرب الفائزان عن سعادتهما بالفوز وقال الأستاذ محمد موفق "أنا سعيد جدًا بالفوز ومازالت لا أستطيع التصديق وأحب أشكر بونجورنو كوفي ميكس و بقول للناس كلها تبعت الكود و إن شاء لله الكل يكسب".

و قالت الأستاذة أميرة اشرف " ماكنتش متوقعة الفوز، الإحساس كان عادي مصدقتش لأن المكالمة كانت عادية، افتكرت إن في لسه سحب نهائي لكن صدقت لما مندوب كلمني و قالي إني كسبت الشقة، بس كنت حاسة إن ربنا هيبعتلي خير" و أضافت "حابة أشكر بونجورنو كوفي ميكس عشان المصداقية لأني اتفاجئت بالمكالمة وماكنتش أعرف عن السحب وده يدل على المصداقية، أنا علقت على فيديو السحب على الصفحة وناس سألوني على الخاص هل ده حقيقي ولا نصب فأكدت إنه حقيقي."

وتحرص الشركة على تقديم هدايا قيمة ومفيدة لعملائها تساهم في تحسين جودة حياتهم، ويكون لها تأثير إيجابي عليها، حيث تجري الكثير من المسابقات الكبرى سنويًا، والتي تتنوع جوائزها لتناسب مختلف فئات العملاء واحتياجاتهم، وتُجرى مسابقة العام الحالي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي برقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢١ بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبإخطار جهاز حماية المستهلك رقم ٢٠٢١/٢١٠.

وأعلنت الشركة خلال الأسابيع الماضية أسماء ثلاث فائزين، هم الأستاذة وفاء حسن إبراهيم من محافظة الجيزة، والأستاذ شريف محمود عبد العليم من الإسكندرية، والأستاذ حمدي عبد الرحمن من محافظة القاهرة.

وتقدم المسابقة 10 شقق تمليك كاملة التشطيب، مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وتتوزع أماكنها على كل محافظات مصر حتى تكون قريبة من محل إقامة الفائزين أينما كانت، ويحققوا الاستفادة القصوى منها، وذلك دون أن يتحمل الفائز أية مبالغ مادية، بما في ذلك وديعة الصيانة، حيث تتكفل شركة "نستله مصر" بكافة المبالغ المالية المطلوبة.

ويمكن لكل عملاء "بونجورنو كوفي ميكس" الاشتراك في المسابقة عن طريق إرسال الكود الموجود داخل الكيس للرقم المخصص للدخول إلى عملية السحب، وبعدها يتم إعلامه بالهدية التي حصل عليها.