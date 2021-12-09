مصدر: إعلان نتيجة امتحان «ستيم» بنهاية العام الدراسي في شكل «تقديرات»

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «ميد تيرم»، والتي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة جيداً، بالتنسيق مع المديرايت والإدارات التعليمية، وتطبيق إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، شملت تعقيم اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات عقدت ورقياً بنظام «MCQ»، والذي يتم تصحيحه من خلال أجهزة الكمبيوتر، موضحاً أن الامتحانات سارت بصوةة منتظمة دون أي معوقات، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه لم يتم إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي خلال منتصف العام الدراسي، وإنما ستُعلن في نهاية العام الدراسي في شكل تقديرات.

الإجابة على الامتحانات بتظليل الطالب على الدائرة الصحيحة

وتابع المصدر، بأن الامتحانات عقدت ورقيًا في كراسة خاصة بالأسئلة و«Answer sheet» لكل مادة في جزء محدد من المنهج، بجانب الامتحانات العملية والتي يجيب فيها الطالب على كل الأسئلة الخاصة بالتجربة التي يجرها في المعمل، مع مراعاة جميع الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة، مؤكداً أن الإجابة على الامتحانات تضمنت تظليل الطالب على الدائرة الصحيحة في ورقة الإجابة، باستثناء جزء من مواد اللغات لا يعقد بنظام «MCQ».

تفاصيل امتحانات الرابع الابتدائي

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، التفاصيل المتعلقة بامتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقيا في المنهج حتى شهر ديسمبر الجاري، وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات تختلف من مدرسة لأخرى ويتم وضعها من بنوك الأسئلة التي تعدها الوزارة، مؤكدة أن الامتحانات تعقد اعتباراً من يوم 15 يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.