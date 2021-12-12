مصرع «سباك» صعقا بالكهرباء أثناء إصلاحه خط مياه مكسور بأسيوط

لقي سباك مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بأعمال إصلاح خط مياه مكسور بقرية البلايزة التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، ونُقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الغنايم المركزي.

مصرع سباك

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول عادل سيد غلاب عبدالله، 55 سنة، ومقيم بقرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج، ويعمل سباكا لدى شركة المياه، جثة هامدة، إثر إصابته بصعق كهرباء، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الغنايم المركزي تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز، وبسؤال أسرة المتوفى وشهود العيان أكدوا أن الوفاة نتيجة صعق كهرباء أثناء قيام السباك بأعمال إصلاح خط مياه مكسور في قرية البلايزة، وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث صعق الكهرباء بأسيوط

وشهدت محافظة أسيوط خلال الفترة الماضية العديد من حوادث صعق الكهرباء، حيث لقي طفل مصرعه الشهر الماضي، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء تواجده داخل منزله بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام.

وأصيب الطفل بالصعق إثر سقوط أسلاك كهرباء عليه من توصيلة حديقة بقرية عرب الأطاولة التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.