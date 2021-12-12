إصابة شاب سقط من قطار بالمنيا

استقبلت مستشفى المنيا الجامعي شابا فى العشرين من عمره، مصابا بكدمات وكسور، ادعاء سقوط من القطار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتجرى الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف هوية المصاب، لعدم وجود أوراق ثبوتية بحوزته.

المصاب مجهول الهوية وليس معه أوراق ثبوتية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من مستشفى المنيا الجامعى بوصول شاب فى العشرين من عمره، بدون أوراق ثبوتية وبه كسور وكدمات إدعاء سقوط من أحد القطارات.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائى لكشف هوية المصاب، وسبب الإصابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

إصابة 8 أشخاص في حوادث طرق متفرقة

وأصيب 8 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادثين منفصلين لانقلاب سيارتين، الأولى على الطريق الصحراوي الشرقي، والأخرى بمحور سمالوط شمالي المحافظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الإرتجاج، جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل.

كما أُصيب 4 آخرين بإصابات متنوعة، أثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل بطريق محور سمالوط.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

وشهدت المنيا مطلع الشهر الجاري حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا دون وفيات.