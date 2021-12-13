رئيس التمثيل التجاري يشيد بمكاتب الخارج: نجحت في الترويج لفوود أفريكا

اكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى ان المكاتب التجارية بالخارج لعبت دورا رئيسيا فى استقطاب عدد كبير من بعثات المشترين العالميين للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة لمعرض Food Africa والذي يشارك به 500 مشتري عالمي، لافتا الى ان المعرض يعد احد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية في مصر وأفريقيا.

يعقد المعرض برعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي وافتتحته السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالانابة عن رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتقوم بتنظيمه شركة كونسبت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجهاز التمثيل التجارى وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات .

رئيس التمثيل التجارى: دور رئيسي ومحوري للمكاتب التجارية المصرية بالخارج

واضاف ان مكاتب التمثيل التجارى في الخارج قامت بجهود حثيثة للترويج لفعاليات المعرض بين أوساط الشركات وتجمعات الأعمال الأجنبية، الأمر الذى أسفر عن مشاركة عدد كبير من الشركات المستوردة للسلع الغذائية من 19 دولة أهمها أوغندا والأردن وكينيا و المغرب وجنوب افريقيا و الجزائر -والعراق -وروسيا و الهند و البرازيل وذلك للاطلاع على المنتجات المصرية وعقد لقاءات مع الشركات المصرية المصدرة لبحث إمكانيات استيراد هذه المنتجات.

3.5 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية لأفريقا عام 2020

واشار رئيس التمثيل التجاري ان تنظيم دورة هذا العام من المعرض تاتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو افريقيا ومن أبرزها إعداد استراتيجية زيادة الصادرات المصرية الى الأسواق الأفريقية، والتى ترتكز على عدد من السلع والمنتجات على رأسها قطاع الصناعات الغذائية لما يتمتع به من ميزة تنافسية عالية.

ولفت إلى ان إجمالي صادرات هذا القطاع بلغت حوالى 3.5 مليار دولار عام 2020 ، كما شكلت صادرات القطاع الى السوق الافريقية حوالى 24 % من إجمالي صادراته عام 2020 .