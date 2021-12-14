22743 طنا حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط اليوم الثلاثاء خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22743 طن تشمل: 7239 طن يوريا و2264 طن فوسفات و260 طن كحول 5000 طن داى أمونيوم و3880 طن مولاس و4100 طن كوارتز.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54394 طن تشمل: 15000 طن ذرة و25387 طن قمح و9170 طن فول و1858 طن خشب زان و5000 طن كسب صويا و8000 طن خردة و3366 طن حديد.

إجمالي حركة الصادر من الحاويات 798

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 798 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطس وبصل أخضر وخرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل» و حاصلات زراعية «ريحان وبصل وزعتر وقطن وليمون وفول وخس وبقدونس ولب ونعناع» و فواكه «فراولة وبرتقال» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية ومالطا وسنغافورة وإيطاليا وإسبانيا وأمريكا وبنجلاديش وسلوفينيا وألمانيا وانجلترا وهونج كونج والهند.

124806 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 539 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2865 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124806 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103018 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2654 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4676 شاحنة.