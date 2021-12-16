ما هي مواصفات المدير المالي الناجح في ظل التغيرات الدولية؟.. خبير يوضح

قال راس بورتر، المحاسب الإداري والمدير المالي والتنفيذي المعتمد للشؤون المالية ونائب الرئيس الأول لشؤون الاستراتيجية والتكنولوجيا والتحليلات بمعهد المحاسبين الإداريين، إنَّ الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي غير واضحة ومليئة بالشكوك على المدى القصير والمتوسط.

وأضاف «بورتر»، في مدونته على الإنترنت، أنَّ تلك الحالة الضبابية أساسها تراجع الطلب العالمي وارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات قيمة العملات، وزيادة أسعار السلع وكذلك نسبة الدين العام وعجز الميزانيات الحكومية، بجانب انعدام الاستقرار الجيوسياسي، والتحديات البيئية.

تغير موازين القوى العالمية ينعكس على إدارة الكيانات والمؤسسات

ولفت إلى دور التغير الكبير الذي حدث لموازين القوى بين الاقتصادات المتقدمة ونظيراتها النامية، لصالح الدول النامية، مؤكداً عل النجاح مستمر لمجموعة بريكز، أو البرازيل وروسيا والهند والصين.

وأكد «بورتر»، على رواج تلك الفكرة، وهي نجاح تكتلات الاقتصادات الناشئة منذ دخول العالم إلى الألفية الثالثة.

كما أشار إلى أنه رغم التحديات التي تواجهها تلك الاقتصادات، إلا أنها قادرة على مواصلة النمو جنباً إلى جنب مع تكتلات جديدة تظهر على ساحة المنافسة للاقتصاد العالمي، مثل التكتلات الخاصة بأفريقيا ووسط أوروبا وآسيا.

ظهور الشركات العملاقة تضع قواعد جديدة للمديرين الماليين

وأوضح انعكاس ذلك التغير الجذري في أوجه الاقتصاد العالمي والنمو على أساليب إدارة الشركات والتي صارت كيانات عملاقة عابرة للقارات، لتتحول إلى قوى جديدة في النظام العالمي تناطح بعض الأنظمة والدول في كثير من الأحيان.

وأكد المدير المالي والتنفيذي المعتمد عبر مدونته، أنَّ أهم صفات المديرين الماليين الناجحين، هو وعيهم بالبيئة العالمية الجديدة وتغيراتها أثناء عملهم على تحقيق النجاح لمؤسساتهم.

تحديات وفرص النظام العالمي الجديد للمدير المالي الناجح

ويرى «بورتر»، أنَّ الظروف العالمية كما تفرض تحديات، فإنها أيضاً تمنح العديد من الفرص التي ينبغي على القيادات استغلالها، ومواكبة التغييرات العالمية السريعة لم تعد خياراً، بل ضرورة لمواصلة النجاح.

ونصح المديرين الماليين، بضرورة تبنّي منظور عالمي افتراضي في الوقت الحالي، خاصة بعد أن فرضت ظروف الجائحة العالمية على الجميع واقعاً جديداً كان العالم لا يتوقع دخوله قبل عدة سنوات، لتصير تطبيقات التكنولوجيا أساساً لانجاز جميع المهام والأعمال.

وتوقع تصدر استراتيجيات الانتشار والتوسع وكذلك التجارب والخبرات العالمية، قائمة الشروط الرئيسية لنجاح الإدارات المالية، وكذلك التحاق الأشخاص بإدارات مالية في المؤسسات والكيانات العملاقة، خلال الأعوام القليلة القادمة.

وأكد أنه بالفعل تسيطر فكرة قيادة المؤسسات وفق منظور عالمي، على الأدوار الموكلة إلى مديري الشؤون المالية للشركات عابرة القارات، في الوقت الحالي.