الديهي: منتخبنا كسفنا لكن قوة مصر الناعمة حضرت نهائي كأس العرب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منتخب حصد على المركز الرابع في بطولة كأس العرب بعد هزيمته من المنتخب القطري، وهذا الترتيب بعد الجزائر وتونس وقطر لا يليق بمنتخب مصر ووضعه وتاريخه وتمثيل غير مشرف: «أنا زعلان ومش مبسوط على أداء المنتخب، ليه نقبل بمستوى تاني ولا تالت ولا رابع، إحنا ناقصين إيد ولا رجل»، موضحًا أنه لدينا مشكلة إدارة في القطاع الرياضي في مصر، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN».

الهزيمة أدت لحدوث مباراة جانبية بين الأهلي والزمالك

وأضاف «الديهي»، أن الهزيمة أدت لحدوث مباراة جانبية بين الأهلي والزمالك، وبدأ اغتيال معنوي للاعبين، معقبًا للمنتخب المصري: «النتيجة النهائية أن مصر احتلت المركز الرابع، منكم لله كنا عايزينكم تفرحونا وتبسطونا، أنتم كسفتونا وأحبطونا، ما لفت نظري أن من لحن النشيد الوطني الجزائري محمد فوزي، ومن كتب النشيد الوطني التونسي محمد صادق الرافعي بما يعكس حضور مصر بقوتها الناعمة بعد خذلان الخسارة في المباراة».

خلافات بين جماعة الإخوان فرعي لندن وتركيا

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي، أن جماعة محمود حسين، أصدرت بيانا من تركيا تعلن عن قائم بأعمال مرشد للإخوان جديد يُدعى مصطفى طلبة، بينما أسامة سليمان المتحدث باسم الإخوان المسلمين فرع لندن التابع لإبراهيم منير، قام بنفي انعقاد مجلس الشورى العام وصدور أي قرارات جديدة عنه، وناشد الإعلام بتحري الدقة، «جبهة إبراهيم منير أبطلت قرار جبهة محمود حسين، بخصوص القائم بأعمال المرشد العام مصطفى طلبة».

صراعات بين قيادات الإخوان لتعيين قائم بأعمال المرشد

وأكد الإعلامي نشأت الديهي، أن حرب البيانات والصراعات بين جبهتي الإخوان تتم حاليًا لتعيين قائم بأعمال مرشد الإخوان، فمحمود حسين صانع إله من العجوة يدعى مصطفى طلبة، لينافس به إبراهيم منير، وهو أحد رجال الأعمال وهو وشقيقه على طلبة المتواجدين في أوروبا والذين يملكون مشروعات ضخمة في أوروبا يديروها باسم الإخوان، كما أن إبراهيم منير، أعد دراسة حول حقوق الإنسان بين الواقع والمأمول.

رسالة نشأت الديهي لـ إبراهيم منير

ووجه الديهي حديثه لـ «منير»،: «لما تقولون ما لا تفعلون تتحدث عن حقوق الإنسان وتحاول وضع مصر في جملة مفيدة، وهما يقطعوا في بعض، هل طبقت التسامح والتأخر والتجرد على جماعة الإخوان، أنت فشلت داخل بيتك وجاي تدينا موعظة، وانت غارق في الفتنة، وفر دروسك لنفسك».