الرئيس العراقى يدعو البرلمان الجديد للانعقاد في يناير المقبل

أصدر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، مرسومًا جمهوريًا بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد يوم التاسع من شهر يناير المقبل.

وقال صالح، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اليوم وقّعت المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد التاسع من يناير القادم».

وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الاحد، ٩ كانون الثاني ٢٠٢٢، والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين،وهذا يستوجب التكاتف من اجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر. pic.twitter.com/Goi8tDKBak — Barham Salih (@BarhamSalih) December 30, 2021

وتابع: «أن الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين، وهذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر».

يذكر أن البرلمان يعقد جلسته برئاسة أكبر النواب سنا، ثم ينتخب النواب رئيسا للبرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى، ثم ينتخبون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

حكومة أغلبية وطنية لا شرفية

وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، جدد أمس الأربعاء، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، قائلًا في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن «حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية».

التصديق على نتائج الانتخابات العراقية

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد صادقت الاثنين الماضي، على نتائج انتخابات مجلس النواب التي أعلنت عنها المفوضية العليا، في 30 نوفمبرالماضي.

وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.

وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي، يضم تحالف «الفتح» وقوى «الدولة الوطنية» بزعامة عمار الحكيم وائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية «بإعداد نتائج الانتخابات مسبقًا على حساب إرادة الشعب العراقي».