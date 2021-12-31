قائد عملية تعويم السفينة «إيفرجيفين»: الرئيس مسابناش لحظة طوال الأزمة

قال القبطان رضا شحاتة رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس وقائد عملية تعويم السفينة ايفرجيفين، إنّ واقعة جنوح سفينة «إيفرجيفن» كانت صعبة، ولما تلقت الهيئة الخبر، سارعت إلى تأمين جميع إدارات السفن في المجرى الملاحي، منعا لحدوث أي مشكلة: «الرئيس السيسي مسابناش لحظة، وبعد التعويم زيارته لنا كانت وسام وشهادة تقدير».

وأضاف «شحاتة»، خلال لقاءه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية: «عرضنا الموقف على الفريق أسامة ربيع، والميديا كانت تحطبنا، لكننا كنا مُصرين على تحريك السفينة بمعاونة مجموعة الإنقاذ التي جاءت من الشركة المالكة».

تعويم السفينة في فترة قياسية

وتابع رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس وقائد عملية تعويم السفينة إيفرجيفين: «خلال 7 أيام استطعنا تعويم السفينة، بسواعد وأيادٍ مصرية وهذه المحنة أظهرت للعالم أن قناة السويس هى المحور التجاري العالمي الأهم وهي أقصر الطرق للتجارة العالمية».

دعم رئاسي كبير

وأكد رضا شحاتة، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قدّم دعما كبيرًا للقناة، كما تكاتفت إدارات القناة المختلفة بما فيها من عاملين حتى جرى تعويم السفينة في فترة وجيزة جدا، لافتًا إلى وجود إشادات عالمية بعملية التعويم، ويتم الآن العمل على تدريس الخطة التي تم من خلالها تعويم السفينة في الأكاديميات البحرية العالمية.

تأثير عالمي للحادث

ولفت إلى أنّ الحادث أثّر على أسعار الوقود والنقل البحري عالميا، وكانت السفن ستغير مسارها لطريق رأس الرجاء الصالح، لكن القناة برهنت على أنها أقصر الطرق أمام التجارة العالمية.