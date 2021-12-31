حقيقة غلق مقاهي القاهرة في ليلة رأس السنة: التزام بالمواعيد الشتوية

رد اللواء إبراهيم عوض سكرتير مساعد محافظة القاهرة، على ما يتردد بشأن إغلاق المقاهي في احتفالات رأس السنة، مؤكداً انتظام عمل المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية في ليلة رأس السنة حيث تعمل المحلات حتى الساعة الحادية عشر مساء، بينما المطاعم والكافيهات تعمل حتى الواحدة صباحا وفق المواعيد الشتوية للمحلات في الإجازات ونهاية الأسبوع.

استعدادات الكريسماس

وأضاف «عوض» لـ«الوطن»، أن الأمور تسير بانتظام بأحياء محافظة القاهرة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأيضا جرى التنبيه على استمرار أعمال النظافة والإنارة بمحيط الكنائس ضمن استعدادات احتفالات الكريسماس ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة في تلك المواقع.

مصادرة شيش وغلق محلات

وأشار إلى أن حملات لجان المتابعة لمواعيد المحلات بأحياء القاهرة قامت يوم الأربعاء الماضي، بمصادرة 224 شيشة من 24 مقهى، وتحرير 112 محضرا بسبب عدم ارتداء الكمامة، وتحرير 29 مخالفة لمواعيد غلق الورش، و27 محلا مخالفا للمواعيد، وعدد المقاهي المخالفة بلغ 21 مقهى.

وأكد أن محافظة القاهرة تواصل حملاتها على المحلات والمطاعم والمقاهي لمتابعة المواعيد الشتوية للمحلات، لضبط العمل بالشوارع والميادين والحد من أي زحام ومنع إزعاج المواطنين، بالإضافة إلى استمرار عمل الأحياء في متابعة استمرار حظر الشيشة بالمقاهي ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى المواطنين الإبلاغ عن المقاهي المخالفة لاتخاذ إجراء فوري بشأنها.

التعامل مع تجمعات الأمطار

وفيما يتعلق بموجة الطقس التي تضرب القاهرة، أشار سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل أولا بأول مع مياه الأمطار والتراكمات، موضحا أن النقاط الساخنة التي جرى التعامل معها أبرزها كورنيش النيل والأتوستراد وشارع صلاح سالم وطريق النصر وميدانا رمسيس والتحرير، وكلها تجمعات بسيطة لا تعوق الحركة المرورية.