مبعوث بريطانيا للمناخ بمنتدى الشباب: مصر قادت تقليل استخدام الفحم عالميا

قال جون مارتن المبعوث الخاص للمناخ لحكومة المملكة المتحدة، إنه سيزور القاهرة يوم الجمعة المقبل، للتناقش في كيفية التعاون بشأن إنجاح قمة المناخ «كوب 27»، مشددًا على أن الشباب هم العنصر الفاعل في معالجة قضية تغير المناخ.

مصر ستقدم نجاحا في قمة شرم الشيخ لتغير المناخ

وأضاف «مارتن» في كلمته خلال جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»: «تكلفة التغير المناخي على الشباب كبيرة للغاية، وبالتالي فإن إشراكهم كان أولوية، وسنعمل على هذا الأمر طوال العام الحالي حتى ننفذ الاتفاقيات التي وقعنا عليها في جلاسكو».

وتابع بأن المملكة المتحدة تشرف بما جرى إحرازه في جلاسكو، مشيرًا إلى أن مصر ستقدم نجاحا مماثلا في قمة شرم الشيخ في العام الجاري.

ارتفاع منسوب البحر إلى 2.4 متر لتقليل الانبعاثات

وأضاف: «إذا توصلنا إلى تحقيق الاتفاقيات الخاصة بـ2030 ربما نصل إلى ارتفاع في منسوب البحر يصل إلى 2.4 متر فقط، وسوف يقل مستوى الانبعاثات، وتحدثنا في جلاسكو بشأن تمويل المناخ للتحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون ودولتي قدمت تمويلا كبيرًا بنحو 500 مليون دولار سنوزعها خلال السنوات المقبلة».

وواصل: «في جلاسكو تذكرنا أنه لا بد من تقليل استخدام الفحم والوقود الأحفوري فيما يتعلق بتأثيره على كوكب الأرض، ولم يعتقد الناس أن ذلك سوف يكون ممكنا قبل جلاسكو، ولكننا نشعر بالامتنان لأن مصر قد دعمتنا وقادت هذا الأمر عالميا».